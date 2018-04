Cea mai simplă și gustoasă rețetă de păstrăv cu legume se face imediat, cu doar câteva ingrediente! Regis Stone te învață cum!

După mesele copioase de care am avut parte de Paște, parcă nimic nu merge mai bine decât o masă ușoară și sănătoasă, bazată pe pește. Care este secretul unei super rețete de păstrăv cu legume?

Sătui de drob, ouă, cozonaci și fripturi grele, am decis să ne delectăm cu o rețetă ușoară și de păstrăv cu legume. Are puține calorii și este extrem de sănătoasă, motiv pentru care trebuie neapărat s-o încerci și tu.

Pentru a pregăti rețeta de păstrăv în tigaie cu legume ai nevoie de câteva ingrediente:

Păstrăv (eviscerat)

Un strop de ulei

Sare, piper, busuioc

Legume după gust (ardei, ceapă, roșii, castraveți, dovlecei etc)

Opțional: cous cous

Cum pregătim rețeta de păstrăv la tigaie cu legume ?

Extrem de simplu! Încingem tigaia și punem doar câteva picături de ulei, pentru gust. Legumele alese le tocăm în dimensiunea dorită și le amestecăm în tigaie, până ce au căpătat textura dorită de noi (mai tari sau mai moi). Apoi vom găti peștele. Dacă folosești o tigaie Regis Stone nici nu va fi nevoie să folosești ulei, fiindcă alimentele nu se lipesc deloc datorită stratului antiaderent. Întoarcem peștele pe ambele părți, adăugăm sare, piper și busuioc și, când e gata, servim cu legume. Opțional putem presăra peste garnitură și niște cous-cous. Poftă bună!

Orice bucătar priceput știe că succesul unei rețete depinde foarte mult de ingredientele alese, dar și de ustensilele folosite. Noi am ales să folosim tigaia Regis Stone, fiindcă ne-a permis să gătim totul fără mult ulei. În plus, legumele au păstrat o culoare vie și toate substanțele nutritive, iar peștele a fost gătit natur, nu prăjit.

Motivul? Tigăile Regis Stone au înveliș special, antiaderent, ce conferă efectul de piatră încinsă. În plus, vei observa că produsele din gama Regis Stone oferă o calitată superioară față de cele ceramice, fiindcă sunt mult mai rezistente la zgârieturi și mai durabile.

Uită de vechile vase de gătit și dotează-ți bucătăria cu o super tigaie Regis Stone, în care poți găti orice aliment, fără ca acesta să se lipească sau să fie nevoie să folosești ulei!

