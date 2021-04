Ciorbă de miel cu cartofi, rețeta lui Chef Florin Dumitrescu. Trucuri de la juratul „Chefi la cuțite” pentru un plus de savoare

Masa de Paște nu poate fi completă fără o porție savuroasă de ciorbă de miel cu cartofi făcută ca la carte. Chef Florin Dumitrescu de la „Chefi la cuțite” a dezvăluit cum se face cea mai bună rețetă și ce trucuri trebuie să folosești pentru a da gust mâncării.

Rețeta de ciorbă de miel a lui Chef Florin Dumitrescu de la „Chefi la cuțite”

Carnea de miel este extrem de bună la gust și poate deveni foarte fragedă, dacă știi să aplici câteva trucuri. Chef Florin Dumitrescu a dezvăluit fanilor săi cum pregătește el o rețetă de ciorbă de miel cu cartofi și tarhon și ce secrete a folosit pentru ca totul să iasă cât mai gustos.

Ingrediente pentru rețeta de ciorbă de miel a lui Chef Florin Dumitrescu

Pentru această rețetă de ciorbă de miel avem nevoie de:

miel, 1 kg

cartofi, 400 g

țelină, 200 g

păstârnac, 200 g

ceapă, 200 g

morcovi, 200 g

chimen

iaurt, 300 g

ouă, 2 bucăți

oțet, 50 ml

ceapă verde, 1 legătură

tarhon (proaspăt, uscat sau murat), 20 g

pătrunjel, 2 legături

Mod de preparare a rețetei de ciorbă de miel a lui Chef Florin Dumitrescu

Pulpa de miel se taie de pe oase și se îndepărtează bucățile cu grijă. Oasele se pun la fiert, în timp ce carnea de miel se taie în bucăți generoase și se adaugă apoi în oala în care fierb deja oasele. Se pare că acest truc oferit de Chef Florin Dumitrescu de la „Chefi la cuțite” ne poate ajuta să scăpăm de etapa spumării ciorbei.

Se curăță ceapă, morcov, păstârnac, țelină, cartofi și țelină, în cantitățile dorite. Acesta a fost momentul în care am putut descoperi cum se curăță rapid și eficient legumele. În plus, am putut afla faptul că din cojile rădăcinoaselor, spălate extrem de bine înainte, se poate obține o excelentă bază de gust pentru mâncăruri. De asemenea, Florin Dumitrescu a explicat cum se ține corect cuțitul și cum se pot face diferite tipuri de tăieturi, în funcție de ingredientele alese.

Legumele s-au pus la călit într-o lingură sau două de ulei, într-o oală încăpătoare. Se adaugă chimenul Atunci când carnea de miel a fiert, aceasta se adaugă peste amestecul de legume și se adaugă apă până în buza oalei. Ciorba va fierbe la foc mic, pentru ca zeama să rămână limpede și curată.

Am aflat că, pentru a preveni întărirea cărnii, sarea se pune spre finalul mâncării și nu în timpul fierberii.

Continuăm rețeta de ciorbă de miel a lui Florin Dumitrescu. Se curăță frunzele de pe tarhon de pe crenguțe, se toacă și se adaugă în oala de ciorbă Acum se poate adăuga, dacă se dorește, și ceapa verde. Apoi se face amestecul de iaurt, ouă și oțet, acesta din urmă adăugându-se în funcție de preferință. Se poate folosi un tel pentru a omogeniza mai bine totul. Ciorba, lăsată la foc mic, va fierbe 3 ore-3 ore și jumătate. Spre final, cu vreo 20 de minute înainte de a închide focul, se adaugă cartofii tăiați în cuburi. Apoi, în ultimele minute, se adaugă amestecul de ouă cu iaurt și oțet.

Ca să nu se „taie” ciorba, acesta trebuie amestecat cu câteva polonice de ciorbă, adăugate treptat. Astfel prevenim gătirea instantă a ouălor și „tăiererea” preparatului. La final se adaugă pătrunjelul și se lasă la „odihnit”, înainte de servire.

Poftă bună și spor la gătit o delicioasă ciorbă de miel, după rețeta lui Chef Florin Dumitrescu de la emisiunea „Chefi la cuțite”!