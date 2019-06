Piept de pui cu sos delicios de usturoi cu lămâie! Rețeta e gata în doar 20 de minute!

Dacă te-ai săturat de clasica friptură de piept de pui, uscăcioasă și fără o aromă deosebită, atunci trebuie neapărat să încerci o rețetă cu adevărat specială, ce conferă cărnii un gust deosebit!

Nu ai nevoie de multe ingrediente pentru a putea savura o mâncare cu adevărat deosebită. În doar douăzeci de minute am pregătit o super minunăție de mâncare, totul cu ajutorul setului de tigăi Regis Stone Copper Maestro!

Pentru a putea pregăti cea mai bună rețetă de piept de pui cu sos de usturoi și lămâie vei avea nevoie de câteva ingrediente:

Piept de pui

Câțiva căței de usturoi

O ceapă mică

Unt

Zeama de la jumătate de lămâie

Pătrunjel tocat

Sare și piper

O lingură smântână

Începem rețeta noastră de piept de pui cu sos de usturoi și lămâie prin a pune la încins o tigaie ce previne lipirea cărnii. Noi am ales să folosim o tigaie Regis Stone Copper Pan 28 CM, care ne ajută să pregătim totul mult mai repede și mai eficient.

Punem untul la topit și rumenim bucățile de piept de pui pe ambele părți. Punem carnea pe o farfurie, apoi adăugăm ceapa tocată mărunt, pe care o călim. Adăugăm usturoiul pisat, smântâna, zeama de lămâie, sare și piper după gust.

Adăugăm apoi carnea în sosul obținut, închidem focul și presărăm totul cu pătrunjel, pentru un plus de savoare!

Noi am ales să folosim setul de tigăi Regis Stone Copper Maestro, ce include nu doar tigaia Regis Stone Copper Pan de 28 CM, ci și una cu diametru de 24 CM, în care am ales să pregătim niște ciuperci coapte. Le-am luat atent la curățat, le-am spălat și efectiv le-am aruncat în tigaia Regis Stone Copper Pan de 24 CM, am pus capacul și le-am lăsat la făcut, până s-au muiat. Stratul special, antiaderent, cu particule de piatră și cupru, au prevenit lipirea și ne-au ajutat din plin să gătim totul fără prea multe bătăi de cap!

La final am așezat totul frumos pe o farfurie și asta a fost tot!

Tigăile din gama Regis Stone Copper Pans au baza din oțel inoxidabil pentru distribuirea eficientă a căldurii. În plus, acestea sunt mult mai durabile și mai rezistente la zgârieturi comparativ cu tigăile ceramice.

Chiar și concurenții emisiunii „Chefi la cuțite” s-au convins de cât de simplu este să gătești în aceste tigăi, în care poți găti fripturi delicioase și zeci de alte mâncăruri savuroase, fără strop de ulei!

