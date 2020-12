Rețeta de salată rusească cu pește marinat, se mai găsește și sub denumirea de Salată Shuba sau Salată Șuba și se traduce prin ”hering sub o haină de blană”. Este o salată asamblată sub formă de straturi, așezate pe culori, la bază fiind heringul murat.

Restul de straturi sunt compuse din legume fierte, ouă fierte, ceapă tocată și maioneză.

Salata Șuba se servește, îndeosebi, la mesele festive de la trecerea dintre ani, urmând o tradiție veche care spune că primul ingredient pe care trebuie să-l mănânci în noul an este peștele și tot anul vei trece printre probleme ca peștele printre valurile de apă.

Ingrediente pentru Rețetă de salată rusească cu pește marinat sau Salată Shuba: