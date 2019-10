Rețete de Halloween. Salată de orz cu sfeclă roșie și dovleac copt

Se scurge orzul și se amestecă cu toate aceste ingrediente. Se adaugă și frunzele de baby spanac bine spălate și scurse.

Din ulei de măsline cu zeamă de lămâie, sau cu oțet balsamic, sare și piper se prepare un dressing și se stropesc ingredientele cu el.

Pentru un plus de gust, dar și pentru avea ceva crocant, se presară semințe de dovleac peste salata de orz cu sfeclă roșie și dovleac copt. Se adaugă frunze de mentă pentru un plus de aromă și prospețime, dar și niște fructe de pădure pentru un plus de culoare și gust acrișor.