Rețeta secretă de șnițele ce l-a făcut celebru pe Scărlătescu, acum 18 ani! Cum se fac cele mai bune crochete de pui din lume

Pe polița aia din bucătărie erau două pungi de fulgi de porumb cu miere, nu știu ce căutau alea pe acolo. Eu, nervos, iau o pungă din alea și dau cu ea așa. În momentul în care am dat cu punga aia de perete și de masă am auzit cum s-au zdrobit alea.

Am început să zdrobesc și am făcut eu un fel de pesmet. Am asezonat carnea cu muștar, puțină cremă de trufe, un pic de unt de trufe și am dat gujoanele prin chestia aia crocantă. Dacă o patentam milionar eram azi”, a dezvăluit Cătălin Scărlătescu despre cea mai bună rețetă a sa de șnițele sau crochete de pui, pe care unii le mai numesc și gujoane de pui.