Desert delicios de toamnă: Ștrudel cu dovleac și scorțișoară

Dacă tot este sezonul dovleacului, să profităm de el și să preparăm un delicios Ștrudel cu dovleac și scorțișoară, bun de servit de cu zori și până-n seară!

Foarte simplu și la fel de delicios este și acest Ştrudel cu mere, dar poate vă încumetați să încercați și această minunată Tartă cu dovleac și nucă, intens aromată și plăcut colorată!

Ingrediente pentru Ștrudel cu dovleac și scorțișoară

Pentru aluat:

300 gr unt

120 ml ulei

200 ml apă

600 gr făină

2 gălbenușuri

1 plic praf de copt

1 vârf linguriță de bicarbonat

2 lingurițe esență de vanilie

1 lingură zahăr

½ linguriță sare

Pentru umplutură:

800 gr răzătura de dovleac placintar

3 linguri zahăr

1 linguriță scorțișoară

3 linguri griș

Mod de preparare Ștrudel cu dovleac și scorțișoară

Pentru pregătirea aluatului pentru ștrudel, punem untul într-un vas la foc încet și îl lăsăm să se topească.

Apoi transferăm jumătate din cantitatea topită într-un bol, iar peste cealaltă jumătate de pe foc, punem uleiul și o mâna de făină.

Amestecăm bine să nu facă făina cocoloașe apoi ridicăm vasul de pe foc și îl lăsăm la răcit.

Peste untul din bol, răcit, punem gălbenușurile, zahărul, sarea și omogenizăm. Adăugăm apă, coajă rasă de portocală și lămâie, apoi treptat făina amestecată cu praful de copt și bicarbonatul.

Frământăm un aluat elastic și nelipicios.

Ungem masa de lucru cu puțin ulei și întindem aluatul cu ajutorul sucitorului, într-o foaie subțire cât lama unui cuțit.

Peste jumătate din aluat întindem uniform jumătate din compoziția fiartă, apoi aducem deasupra cealaltă jumătate de aluat.

Întindem iar peste jumătate de aluat împachetat, jumătate din compoziția rămasă și iar îl împachetăm ca prima dată și mai facem această operație odată.

Punem pachetul de aluat în bol, îl acoperim cu folie și îl dăm la frigider până se întărește compoziția cu care l-am uns(cam 30-40 de minute).

Între timp pregătim umplutura pentru Ștrudel cu dovleac și scorțișoară.

Curățăm dovleacul de coajă și semințe și îl dăm pe răzătoarea mare.

Punem răzătura de dovleac plăcintar într-un vas la foc mediu, adăugăm zahărul și scorțișoara și amestecăm încet.

O lăsăm pe foc până când se formează sirop și se înmoaie dovleacul, apoi adăugăm grișul, ridicăm vasul de pe foc și îl dăm la rece.

Scoatem aluatul din frigider și îl împărțim în două.

Întindem fiecare parte de aluat în câte o foaie dreptunghiulară, pe masa de lucru, dar peste hârtie de copt(eu la prima parte am uitat să pun hârtia și am transferat-o greu în tavă).

Punem pe mijlocul foilor câte o jumătate din compoziția cu dovleac și crestăm marginile foilor în fâșii de 1,5 cm, pe care le împreunam peste dovleac sub formă de împletitură.

Așezăm strudelele în tavă cu tot cu hârtia de copt și le coacem la 180 de grade pentru 40 de minute.

Le pudrăm reci cu zahăr, cu aromă de vanilie.

