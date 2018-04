Tigaie picantă de pui cu legume și susan, o rețetă perfectă pentru orice moment al zilei!

Vine vara și toți ne dorim să încercăm rețete simple, rapide și fără calorii! Cum pregătești o porție delicioasă de tigaie picantă cu legume și susan?

Este o mâncare pentru care nu trebuie să petreci mult timp în bucătărie, iar ingredientele sunt simple și la îndemâna oricui.

Pentru a pregăti rețeta de tigaie picantă de pui cu legume și susan vei avea nevoie de câteva ingrediente:

Piept de pui

Ardei

Ceapă verde

Ceapă albă sau roșie

susan

Sos de soia

Usturoi

Miere (sau zahăr)

Chili (sau chiar bucăți de ardei iute)

Cum se prepară rețeta noastră de tigaie picantă de pui cu legume și susan?

Extrem de simplu, mai ales dacă avem o tigaie potrivită, antiaderentă, ce ne lasă să gătim orice fără prea multe bătăi de cap. Noi am ales să folosim una din gama Regis Stone, fiindcă învelișul special conferă efectul de piatră încinsă și căldura se distribuie uniform.

Încingem tigaia și rumenim frumos pieptul de pui tăiat în formă de cuburi. Apoi adăugăm ceapa verde, usturoiul și ardeiul iute (tocate mărunt) și restul de legume feliate cât mai subțire. Amestecăm din când și, când totul se apropie de final, punem un strop de sos de soia și o linguriță de miere. Presărăm susan, sare și piper după gust și mâncarea noastră e gata!

Am gătit totul în aproximativ 15 minute, fiindcă am avut un ajutor de nădejde: tigaia Regis Stone Pan, pe care o folosesc toți concurenții de la emisiunea „Chefi la cuțite”.

Baza din oțel inoxidabil permite distribuirea uniformă a căldurii, motiv pentru care legumele, carnea și alte ingrediente se gătesc rapid și eficient, fără să fie nevoie să amestecăm de multe ori. Chiar dacă nu am folosit ulei, alimentele noastre nu s-au lipit, fiindcă tigaia Regis Stone Pan are un înveliș special, antiaderent, ce nu te dezamăgește niciodată. Prinde curaj și gătește sănătos și gustos! Prepară carne, pește, legume și tot felul de alte combinații delicioase fără ulei, căci acestea nu se vor lipi și își vor păstra aspectul plăcut.

În plus, pe cât de repede am terminat de gătit, pe atât de repede am și curățat tigaia Regis Stone, folosind doar un jet puternic de apă și puțin detergent.

Adio, urme de arsură sau resturi lipite, căci gătitul devine o adevărată plăcere atunci când ai instrumente de calitate în bucătărie!

