Are o poveste de viață impresionantă: „Trăiam o dramă în fiecare zi. Arunca mâncarea pe fereastră și din balenă nu mă scotea”

Cui nu-i plac papanașii? FLorin Dumitrescu este unul dintre cei care adoră dulciurile, iar Alina știe asta și inventează o rețetă absolut delicioasă, în care smântâna este înlocuită cu crema de vanilie.

Pe lângă faptul că este o gospodină și o mamă desăvârșită, tânăra bucureșteancă are o poveste de viață impresionantă. A trăit o adevărată dramă lângă primul său soț: „M-am căsătorit din dragoste, dar am trăit cinci ani de coșmar. Mă jignea, îmi spunea că sunt ca o balenă. Avema impresia că trăiesc un vis urât. După 5 ani mi-am luat inima-n dinți și am divorțat. Acum sunt fericită. M-am recăsătorit și duc viața pe care mi-am dorit-o”, mărturisește Alina Daon.

Papanașii concurentei par să-și fi atins ținta, dar pentru a merge mai departe e nevoie de minimum două cuțite.

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din Chefi la cutite, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta.

Site-ul emisiunii este http://a1.ro/chefi-la-cutite/ şi este updatat zilnic cu ştiri.

Facebook avem pagina https://www.facebook.com/ChefiLaCutite ,

YouTube canalul nostru este https://www.youtube.com/user/Antena1AntenaTVGroup/videos.