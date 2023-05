Cât de frumoasă este fiica Monicăi Pușcoiu din echipa lui chef Sorin Bontea. Concurenta are o fetiță minunată

Monica Pușcoiu a luat cu asalt platoul și bucătăria sezonului 11 Chefi la cuțite încă din preselecții. Aceasta a reușit să-l „păcălească” pe chef Florin Dumitrescu cu un desert vegan, care a fost pe gustul juraților.

Mai mult decât atât, concurenta s-a făcut rapid remarcată cu râsul său zgomotos și savuros. În bootcamp, Monica Pușcoiu a reușit să se descurce de minune, făcând față cu brio celor două probe.

Deși nu avea nicio speranță că va intra în echipe, chef Sorin Bontea s-a decis să îi ofere o tunică roșie. Reacția concurentei a fost una pe măsura așteptărilor, iar momentul a stârnit hohote de râs în rândul colegilor săi de competiție.

„Lucrăm foarte mult în laboratoul propriu, diminețile încep la 4. Avem și o fetiță mică. Și avem și joburi full time în paralel. M-am angajat ca să pot lucra din laborator. De un an și jumătate nu am avut un weekend liber. Am sacrificat mult timp”, a povestit ea în urmă cu ceva timp.

Cum arată fiica Monicăi Pușcoiu din echipa lui chef Sorin Bontea. Concurenta sezonului 11 Chefi la cuțite se mândrește cu o fetiță adorabilă

Monica Pușcoiu este mama unei fetițe minunate. Concurenta din echipa lui chef Sorin Bontea se mândrește cu micuța ei pe contul de Instagram, unde publică des imagini cu fiica ei care este de-a dreptul adorabilă.

Deși este foarte ocupată cu laboratorul propriu, aceasta își face mereu timp pentru familia ei. Din pozele sale de pe rețelele sociale se poate observa că are o relație foarte specială cu micuța ei.

De asemenea, se poate observa că fetița a moștenit o mare parte a trăsăturilor de la mama ei. Aceasta a topit inimile prietenilor virtuali cu frumusețea ei deosebită, motiv pentru care reacțiile acestora nu au întârziat să apară.

Tot ce trebuie să știi despre Chefi la cuțite, sezonul 11, de la Antena 1

Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, vor avea la fiecare joc de amuletă un adversar care va munci din greu la cel de-al patrulea banc de lucru pentru a le încurca planurile.

Astfel, în noul sezon Chefi la cuțite, ce va putea fi urmărit pe Antena 1 și AntenaPLAY, luptele pentru amuletă se vor da în 4. La fiecare confruntare, Chefii vor avea câte un nou oponent. Degustarea o va face un invitat celebru, care va decide câștigătorul fără să știe cui aparține farfuria aleasă. Toate amuletele care vor fi câștigate, de-a lungul audițiilor, de către ceilalți competitori, vor fi depozitate într-un seif, acestea reprezentând premiul care va putea reveni unuia dintre cei trei Chefi în urma bătăliei finale.

Competiția este condimentată și de momentul jurizării preparatelor pentru amuletă: degustarea o va face un invitat celebru, care va decide câștigătorul fără să știe cui aparține farfuria aleasă. Fiecare înfruntare culinară va fi jurizată de o altă vedetă, cei trei Chefi confruntându-se cu riscul ca amuleta să fie acordată celui de-al patrulea adversar.

Urmărește sezonul 11 Chefi la cuțite pe Antena 1 sau AntenaPLAY.