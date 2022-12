Ce a dezăvăluit Ștefania Pop la scurt timp de la Finala Chefi la cuțite: „Desertul a avut două ingrediente de bază”

Ștefania Pop a publicat pe contul său de Instagram un mesaj în care a dezvăluit că în finala de Chefi la cuțite a simțit o presiune enormă, însă a dat tot ce a avut mai bun pentru finalista echipei roz, Raluca Todea.

Ștefania a gătit un desert de-a dreptul spectaculos în Finala de la Chefi la cuțite, iar toți jurații au avut nuai cuvinte de laudă la adresa preparatului.

Ce a spus Ștefania Pop despre Finala Chefi la cuțite

Ștefania a publicat pe Instagram câteva fotografii de la finală, alături de un mesaj prin care a descris tot ce a simțit în acele momente:

„Desertul din finală a avut două ingrediente de baza: multă muncă și tot sufletul meu. Mă bucur că asta s-a văzut și s-a simțit. A fost o mare onoare pentru mine să aud cuvintele lui chef Florin Dumitrescu și să simt că i-am demonstrat ce îmi doream, iar el a fost atât de mândru de rezultat. M-au frapat aprecierile degustărilor, niște oameni extrem de profesioniști cărora le mulțumesc din suflet .

Am simțit o presiune enormă însă am dat tot ce am avut mai bun pentru Raluca Todea care este my perfect match foreveeeer .

Love you Ralu, mulțumesc că ai avut încredere în mine.

Felicitări tuturor finalistilor noștri, sunteți și suntem cu toții câștigători”, a scris Ștefania Pop, la scurt timp de la difuzarea Finalei de la Chefi la cuțite.

Ce trebuie să știi despre sezonul 10 Chefi la cuțite

Telespectatorii au avut parte de o formulă unică în sezonul 10 Chefi la cuțite deoarece a fost pentru prima oară când show-ul culinar a avut două prezentatoare, Gina Pistol și Irina Fodor.

Irina Fodor a prezentat primele ediții ale emisiunii, iar Gina a revenit în edițiile ulterioare, însoțindu-i pe concurenți și jurați până în finală. Printre noutățile care au făcut competiția și mai savuroasă s-au numărat și decorurile schimbate în toate zonele de desfășurare, dar și jocurile din culise, care au fost adevărate întreceri cu o miză foarte importantă pentru jurați.

În marea finală a sezonului 10, toți cei trei chefi au avut câte un reprezentant. Ultima bătălie culinară s-a dat între Adrian Stroe din echipa de aur galben a lui Cătălin Scărlătescu, Raluca Todea din echipa de aur roz a lui Florin Dumitrescu și Florica Boboi din echipa de aur alb a lui Sorin Bontea. Finaliștii au pregătit un starter, un main course și un desert și, în funcție de punctele primite la cele trei jurizări, a fost desemnat câștigătorul. Florica Boboi a primit marele trrofeu Chefi la cuțite sezonul 10, de la Antena 1.