Ce detaliu neașteptat a dezvăluit Keed după finala „Chefi la cuțite”. Fanii au reacționat imediat

Keed, membru al celebrei trupe Șatra Benz, și-a luat inima în dinți și a decis să participe la „Chefi la cuțite” ca să demonstreze că se pricepe și la gătit, nu doar la muzică. Totuși, nimeni nu avea să bănuiască faptul că astfel a început o frumoasă aventură pentru tânăr.

Acesta nu doar că a ajuns membru în echipa albastră a lui Florin Dumitrescu, dar a reușit să devină chiar unul dintre cei nouă semifinaliști ai sezonului 9, deși nu este bucătar. Keed a demonstrat astfel că nimic nu este imposibil atunci când îți dorești cu adevărat. La scurt timp după finala câștigată de Narcisa Birjaru, care a primit un premiu semnificativ, tânărul a făcut o postare neașteptată pe contul său de Instagram.

Ce dezvăluire a făcut Keed după finala emisiunii Chefi la cuțite

Keed de la Șatra Benz s-a făcut remarcat în sezonul 9 al îndrăgitului show culinar nu doar prin capacitatea sa de-a învăța rapid, ci și prin dorința de a-și ajuta echipa, ambiție și curaj. În plus, nu puține au fost dățile când tânărul a demonstrat că are numeroase valori morale și că este un tovarăș de nădejde.

Recent, acesta a reușit să își surprindă din plin fanii atunci când a făcut pe contul său de Instagram o dezvăluire la care nimeni nu s-ar fi așteptat.

„A fost o aventura minunata, in ciuda faptului ca am avut doar un reprezentant din echipa albastra in finala si el nu a castigat!

Felicitari @catalin.amarandei pentru conduita, un om de nota 10+ cu coloana si un bucatar extraordinar, de la care am am invatat 1 milion de chestii si pe care ma bucur ca nu l-am dezamagit ca si ajutor in bucatarie!

Acelasi lucru este valabil atat pentru @borleanu.stefan cat si pentru @florinrevesz si nu in ultimul rand @chefflorindumitrescu

Va multumesc pentru increderea pe care mi-ati dat-o si ma bucur ca am putut fi un om pe care v-ati putut baza in bucatarie!

Am legat niste prietenii la care nu ma asteptam, cu niste oameni dintr-un mediu total necunoscut mie!

Am primit deja 2 oferte de munca la 2 restaurante foarte bune pe bani frumosi! Adica am primit validare, lucru care imi ofera si mai multa incredere in mine!

Am cunoscut atatia oameni si am creat atatea legaturi interumane noi!

Am descoperit televiziunea si culmea, mi-a placut maxim 🔥🔥

Si multe altele!

Una peste alta, experienta @chefilacutite m-a ajutat sa evoluez ca om din absolut orice punct de vedere, lucru pentru care nu pot decat sa le multumesc!

Ca sa concluzionez, chiar daca deznodamantul nu a fost cel pe care mi l-am dorit eu sau majoritatea spectatorilor, vreau sa va zic un lucru pe care probabil l-ati auzit de 1000 de ori:toate se intampla cu un motiv!

Multumesc @chef_catalin_scarlatescu si @chef.sorinbontea.official pentru toate cuvintele frumoase pe care le-ati spus despre mine si preparatele mele, ma bucur ca am reusit sa va surprind de atatea ori!

Va pup si va doresc o zi minunata! #lamafina”, a fost mesajul complet neașteptat

Despre sezonul 9 al emisiunii Chefi la cuțite 2021, de la Antena 1

Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu și-au ales trei echipe puternice alături de care au luptat în numeroase battle-uri și dueluri pentru a ajunge în finala Chefi la cuțite 2021.

Sezonul 9 a fost, fără doar și poate, un adevărat spectacol gastronomic când a venit vorba de dish-urile din probele individuale, căci anul acesta s-au adunat cele mai multe punctaje de top de până acum. De data aceasta, chefii au avut parte nu doar de mai multe amulete, ci și de mai multe confruntări individuale sau pe echipe.

Finala Chefi la cuțite 2021 a fost câștigată de Narcisa Birjaru din echipa mov a lui Cătălin Scărlătescu. Aceasta a devenit astfel prima femeie care primește trofeul în valoare de 30.000 de euro.

