Ce mai face și cum arată Marlena Botezatu, finalista sezonului 5 Chefi la cuțite

Marlena Botezatu a fost finalista sezonului 5 Chefi la cuțite

Marlena Botezatu a fost finalista lui Sorin Bontea, făcând parte din echipa verde a sezonului 5 Chefi la cuțite.

Deși nu a câștigat, Marlna a intrat în sufletele urmăritorilor emisiunii și învățăturile pe care le-a desprins din această experiență au fost extrem de prețioase pentru Marlena:

„Chefi la cuțite” a fost cea mai frumoasă experiență din viața mea! Mă bucur enorm că am avut curaj să îmi depășesc limitele și să vin la o asemenea competiție! Am învățat multe în această competiție despre mine. În special faptul că pot să nu mă las intimidată de ceilalți concurenți și să lupt cu toate forțele. Chiar și eu am fost surprinsă de faptul că am reușit să lupt până la capăt, să înfrunt toate piedicile și toată presiunea”, spunea Marlena la Antena 1, după Finala Chefi la cuțite, sezonul 5.

