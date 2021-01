Descoperire neașteptată pentru fani! Ce mai face simpaticul Ernesto Dosman din sezonul 7 „Chefi la cuțite”

Încă din primele secunde, Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea s-au prins că au de-a face cu cineva experimentat, cu gusturi rafinate și simț al perfecțiunii.

Ușile s-au deschis și cei trei îndrăgiți jurați l-au putut cunoaște astfel pe Ernesto Dosman, în sezonul 7 al emisiunii „Chefi la cuțite” de la Antena 1.

„Timp de 22 de ani am lucrat pe vase de croazieră. Am plecat imediat ce am terminat liceul, împins de nevoie, aveam 18 ani. Ne arsese casa și aveam nevoie de bani, am fost nevoit să îmi găsesc de muncă. Din fericire am strâns banii pentru casă. Am ajuns de jos la rolul de soud chef și executive chef. Mi-am cunoscut soția pe un vas de croazieră și așa am ajuns în România”, a povestit în audiții Ernesto Dosman, îndrăgostit iremediabil de țara noastră.

Pentru preparatul pe care l-a făcut, concurentul a primit cuțitul de aur al lui Florin Dumitrescu!