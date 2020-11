Celebra Loredana, apariție spectaculoasă la „Chefi la cuțite”! Ce rețetă surprinzătoare a ales să gătească

„A fost o perioadă extrem de interesantă, în aceste două luni și ceva nu am avut niciun concert. Nu a existato asemenea pauză de când am început să cânt, de la 14 ani. Îmi lipsește scena, trebuie să recunosc, este spațiul meu sacru, este paradisul meu. Dar trebuie să ai grijă ce-ți dorești. Mi-am dorit întotdeauna să am o lună să stau degeaba, să evadez din toată această neîntreruptă mișcare și uite că s-a întâmplat.

Am stat în pijamale, am gătit. Îmi place să încerc orice nebunie de pe lumea asta, pentru că sunt foarte curioasă. Am mâncat meduză, greieri, scorpioni. Îmi plac foarte mult insectele”, a dezvăluit Loredana, jurata emisiunii „X Factor” de la Antena 1!

Am aflat despre artistă faptul că gătește de când se știe, iar această pasiune a fost transmisă de la mama sa. Cântăreața a ales să pregătească un mic dejun indian.

