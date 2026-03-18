Chef Alexandru Sautner, mesaj emoționant de ziua mezinei sale. Cum arată Emma la 9 ani și ce i-a transmis tatăl fiicei sale

Fiica cea mică a lui chef ALexandru Sautner a împlinit recent 9 ani. Juratul de la Chefi la cuțite a publicat 2 imagini emoțioante cu Emma: una de la aniversarea de acum și una de când era bebeluș.

Chef Alexandru Sautner a publicat un mesaj emoționant, în care i-a trannsmis fiicei sale că a adus echilibru și fericire în familie. Juratul de la Chefi la cuțite a făcut și o glumă, sugerând că într-o poză expresivă cu Emma bebeluș, părea că nu e sigură că a nimerit într-o fmailie bună.

„Acum 9 ani fiica mea a venit pe lume și văzându-i privirea sceptică, cred ca nu era sigură ca a nimerit bine! La mulți ani, Emma! Ne-ai adus echilibru și fericire, te iubim! Dumnezeu mi-a dat mai mult decât mi-am dorit! O fetiță bună la suflet, sensibilă, iubitoare, frumoasă și empatică!!! Ești viața și aerul meu! La mulți ani, fetița lui tati”, a scris chef Sautner pe rețelele sociale.

Frumoasa Emma a avut parte de un tort superb, iar tatăl ei s-a bucurat să-i fie alături când a suflat în lumânări.

Emma este fetița lui chef Alexandru Sautner și a soției acestuia, Flavia. Juratul Chefi la cuțite mai are o fată și un băiat din căsnicia anterioară.

Într-un interviu acordat în octombrie 2025 pentru OK Magazine, chef Sautner povestea că are o relație apropiată cu cei doi copii mai mari, stabiliți în Germania.

„Eu am o legătură foarte strânsă cu ei, chiar acum trei zile am fost cu fii-miu la pescuit. Vorbim foarte des la telefon când sunt în Germania, aproape toate vacanțele și le petrec cu noi. Și trăiesc cu speranța că o să se mute și ei în România. Băiatul, Constantin, care are 25 de ani, tocmai a terminat masteratul la Dublin și s-a angajat la o firmă în Munchen, cu promisiunea că va fi trimis mai târziu în filiala din România. Fata e foarte legată de mama ei și nu prea vrea s-o lase singură în Germania. Dar recent am avut o discuție cu ea și ea singură mi-a spus că după ce termină facultatea, e studentă la Imobiliare, la anul, vrea să se mute în România pentru șase luni, să vadă dacă se acomodează. Visul meu chiar ăsta este, să se mute amândoi în România”, spunea chef Sautner anul trecut.

„Îi știu de când erau mici. Ana, fiica lui, seamănă ca personalitate cu Emma. Și ea a crescut practic lângă noi. În fiecare vară, timp de două luni și jumătate, stătea mai mult cu mine, căci Alex era foarte prins, iar chestia asta m-a ajutat foarte mult să mă apropii de ea. Eu pentru ei vreau să fiu acel suport de care au nevoie atunci când Alex nu este disponibil”, a spus și soția lui chef Sautner despre copiii chefului.