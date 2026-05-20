Tort de ciocolată fără făină adăugată. Rețeta unui desert simplu, dar cu un rezultat impresionant

Acest tort de ciocolată fără făină adăugată este unul dintre deserturile care cuceresc prin simplitate și gust intens. Această variantă păstrează textura bogată și catifelată a tortului clasic, dar este adaptată pentru un rezultat elegant, cu crustă fină și interior dens, ca al unui mousse copt.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 20 Mai 2026, 07:14 | Actualizat Miercuri, 20 Mai 2026, 07:48
Tort de ciocolată fără făină adăugată, simplu și cu gust intens. | Shutterstock
Acest tip de tort își are rădăcinile în patiseria europeană, mai ales în deserturile italiene și franceze pe bază de ciocolată și ouă, unde făina nu era necesară pentru a obține structură. Secretul stă în aerul încorporat în albușuri și în calitatea ciocolatei. De aceea, gustul final depinde foarte mult de ingredientele folosite. O ciocolată bună, cu minimum 60–70% cacao, transformă complet desertul și îi oferă profunzime și aromă intensă.

Textura acestui tort este diferită de cea a unui pandișpan clasic. Nu este pufos și aerat, ci umed, dens și ușor cremos în centru. După coacere, suprafața crapă discret și capătă o crustă delicată, în timp ce interiorul rămâne fin și aproape fondant. Este genul de desert care se servește în felii mici, pentru că fiecare înghițitură este concentrată și intensă. Merge perfect alături de frișcă naturală, fructe acrișoare sau chiar simplu, pudrat cu zahăr.

Un alt avantaj al acestui tort este faptul că nu conține făină, ceea ce îl face potrivit și pentru mesele festive în care se caută deserturi fără gluten. Deși are doar câteva ingrediente, rezultatul este sofisticat și elegant, perfect atât pentru o masă de sărbătoare, cât și pentru o aniversare sau o cină specială. Prepararea lui nu este complicată, însă necesită puțină atenție la încorporarea albușurilor, pentru a păstra textura ușoară și fină.

Tort de ciocolată fără făină adăugată - Ingrediente

  • 200 g ciocolată neagră cu 60–70% cacao
  • 150 g unt
  • 6 ouă mari
  • 150 g zahăr
  • 1 praf de sare
  • 1 linguriță extract de vanilie
  • zahăr pudră pentru decor
  • frișcă naturală și fructe proaspete pentru servire.

Rețeta tortului de ciocolată fără făină adăugată - Mod de preparare

Preîncălzește cuptorul la 170°C și tapetează cu hârtie de copt o formă rotundă cu diametrul de aproximativ 22 cm. Unge ușor marginile cu unt.

Rupe ciocolata bucăți și pune-o împreună cu untul într-un bol termorezistent. Topește-le la bain-marie, amestecând lent până obții o cremă lucioasă și omogenă. Lasă compoziția să se răcească puțin.

Separă albușurile de gălbenușuri. Pune gălbenușurile într-un bol mare și mixează-le cu jumătate din cantitatea de zahăr până devin deschise la culoare și ușor cremoase. Adaugă vanilia și încorporează ciocolata topită.

Într-un alt bol, bate albușurile cu un praf de sare. Când încep să devină spumoase, adaugă treptat restul de zahăr și continuă să mixezi până obții o bezea lucioasă și fermă.

Încorporează o treime din albușuri în crema de ciocolată pentru a o ușura, apoi adaugă restul în mai multe etape, amestecând delicat cu o spatulă, prin mișcări largi de jos în sus. Nu amesteca excesiv, pentru a păstra aerul din compoziție.

Toarnă aluatul în forma pregătită și nivelează ușor suprafața. Coace tortul aproximativ 35–40 de minute. Marginile trebuie să fie ferme, iar centrul să rămână ușor moale.

Lasă deliciosul tort de ciocolată fără făină adăugată să se răcească complet în formă. Pe măsură ce se răcește, se va lăsa puțin și va căpăta acea textură specifică, densă și umedă.

Scoate tortul pe un platou și pudrează-l cu zahăr înainte de servire. Poți adăuga frișcă naturală și fructe precum zmeură, căpșuni sau cireșe pentru un contrast proaspăt și ușor acrișor.

Rezultatul este un desert intens, elegant și rafinat, cu gust profund de ciocolată și o textură care se topește lent în gură.

AS.ro Olandezii surclasează pensia ruşinoasă pe care Mihai Neşu o primeşte de la statul român. Câţi bani ia din Olanda
