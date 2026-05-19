Chefi la cuțite, 19 mai 2026. Samuel Cernea, în lacrimi după proba individuală: „Ele știu că nu o să o sfârșesc bine.”

Chefi la cuțite, 19 mai 2026. Samuel Cernea, în lacrimi după proba individuală. Dezvăluirile care i-au lăsat pe toți fără cuvinte:„Ele știu că nu o să o sfârșesc bine.”

Publicat: Marti, 19 Mai 2026, 19:18 | Actualizat Marti, 19 Mai 2026, 23:49
După ce Chef Richard a reușit o victorie spectaculoasă în battle-ul 16, cu 11 farfurii, echipa sa nu a mai avut aceeași noroc în această seară. Concurenții din echipa bordo au intrat la proba individuală după battle-ul 17.

„Curaj, toată lumea. Până la capăt. Ați mai făcut asta, sunteți puternici, talentați, inspirați și frumoși”, a spus Irina înainte de proba individuală. Irina le-a explicat apoi concurenților ce au de făcut.

Samuel Cernea, în lacrimi după proba individuală

„Dish-ul vostru din seara asta poate fi ori monocrom, ori bicolor, în funcție de culorile pe care vi le oferiți între voi. În momentul în care Chefi deschid cloșul trebuie să vadă culoarea pe care o au pe bilețelul de aici. Ce puneți voi prin mijloc, pe dedesubt, nu știu, dar trebuie să faceți astfel încât la vederea farfuriei să apară doar aceste culori”, a spus Irina la începutul probei.

Samuel a primit culoarea mov de la cuțitul de aur al lui Chef Ștefan Popescu, Alexandru Szabo. Preparatul lui Sami a părut să fie pe gustul celor patru chefi, iar în seara aceasta a reușit să se salveze de la proba eliminatorie. Totuși, tensiunea și emoțiile și-au spus cuvântul în cazul său după jurizarea individuală.

„Acelasi punctaj ca și Marina, Sami. Ai 12 puncte”, a spus Irina.

„Eu am crezut că Sami pleacă acasă în seara asta”, a spus Chef Alexandru Sautner.

„Te-ai salvat cu glonțul la ureche. Puteai să faci mai bine, dar puteai să faci și mai rău”, a constatat Chef Richard.

„Sami, dacă te-ai concentra ai face mult mai bine. Dacă reușești să controlezi anxietatea și agitația care stau acolo, în tine, în capul și corpul tău, ai potențial cu adevărat”, a spus Chef Richard.

Sami a făcut apoi dezvăluiri neașteptate la testimoniale, momentele emoționându-l până la lacrimi

„Sunt două motive pentru care trăiesc în situația asta de anxietate. Eu sunt aici printre voi fără sprijinul familiei, sau cel puțin nu așa cum ar crede mulți. Mama nu știe de mine, bunica mea nu știe de mine. Am mai bine de un an de zile de când nu am mai vorbit cu ele. Mama nu a putut și nu poate să înțeleagă de ce muncesc în felul ăsta și sunt atât de devotat bucătăriei. Doar frații mei știu că sunt la Chefi la cuțite”.

„Tu știi cum aș fi fost eu dacă aș fi avut o vorbă bună din partea mamei mele, ca să nu mai zic o îmbrățișare? Sunt precum un copac fără rădăcini printre voi. Știi cât de mult mi-aș fi dorit în serile când plecam de aici să o aud și eu la telefon, să-i spun că am rezistat și că merg mai departe. Nu am curajul să o sun să-i spun că o iubesc și că îmi pare rău. Ele îmi doresc binele, dar în ritmul în care eu am muncit și m-am sacrificat pentru bucătărie, ele știu că nu o să o sfârșesc bine”, a declarat concurentul cu lacrimi în ochi.

Sami a fugit apoi în bucătărie, unde a așteptat să afle jurizarea finală și să vadă ce colegi se vor întoarce alături de el și de Sabina.

