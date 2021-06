Chefi la cuțite, 13 iunie 2021. Sorin Bontea s-a enervat la culme pe Rikito Watanabe (Riki). Ce s-a întâmplat

Concurenții rămași în competiție au aflat că, în ultimul battle din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, cele trei echipe trebuie să pregătească, de fapt, un signature dish pentru fiecare chef. Practic, farfuria ce va merge la degustare trebuie să reflecte din plin pe Sorin Bontea, pe Florin Dumitrescu și pe Cătălon Scărlătescu.

Ce s-a întâmplat în ultimul battle din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”

Tema i-a pus puțin pe gânduri atât pe concurenți, cât și pe cei trei jurați. Liderul echipei verzi a vrut să bage bețe în roate rivalilor săi, așa că a folosit o amuletă prin care le-a interzis să folosească în farfurie galbenul sau portocaliul. Liderul echipei albastre și-a folosit ultimul avantaj pentru a obține 15 minute în plus la gătit, în timp ce Cătălin Scărlătescu nu doar că a obținut 15 minute în plus la probă, ci și șansa de-a găti, în jumătate din timp, alături de bucătarii din echipa sa.

Ca să impresioneze juriul format din cei de la Radio Zu, fiecare chef a optat pentru o rețetă cât mai specială, fiindcă și miza este una pe măsură. Echipa care câștigă proba ajunge direct în semifinala „Chefi la cuțite”, sezonul 9!

Sorin Bontea a ales să facă o rețetă cu iz asiatic, pe bază de rață, în timp ce Cătălin Scărlătescu a mizat pe un mușchi de vită cu sos de trufe și mousse de ficat de gâscă, cu piure de păstârnac. Florin Dumitrescu a ales să pregătească scoici Saint Jacques cu piureuri, spume și monk fish.

Fiecare secundă contează, așa că bucătarii s-au apucat imediat de gătit. Cel mai încântat a părut să fie Cătălin Scărlătescu, fiindcă a avut șansa de-a găti alături de concurenții săi.

„Gătitul este ca mersul pe bicicletă, dar n-am să uit niciodată plăcerea cu care am început să gătesc prima dată în viața mea. Mi-am adus aminte de cum am muncit eu singur pentru două sute de oameni, am făcut singur două sute de mic-dejunuri a la carte. Vă dați seama de așa ceva? Și am făcut-o! Zici că nu am plecat din bucătărie pentru nici măcar o secundă. Uitați-vă cum am refasonat eu carnea imediat. Senzație! Vreau înapoi în bucătărie, din cauza asta am să-mi fac un restaurant și am să stau în bucătărie cât am să pot de mult, ca să îmi readuc aminte de momentele alea în care eram puștan și găteam”, a mărturisit Cătălin Scărlătescu, în timp ce pregătea cu multă atenție și migală ingrediente pentru rețeta aleasă de el, în ultimul battle din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”.

Sorin Bontea s-a enervat și a vrut să-i șteargă tatuajul lui Rikito Watanabe (Riki) la „Chefi la cuțite!

Lucrurile nu au fost la fel de armonioase la echipa verde, acolo unde Sorin Bontea s-a enervate cumplit atunci când a văzut că bucătarii din echipa nu au părut să se descurce foarte bine la proba de gătit, în cadrul ultimului battle din sezonul 9 „Chefi la cuțite”.

La un moment dat, Sorin Bontea a explodat de nervi atunci când a văzut că Rikito Watanabe (Riki), concurentul pe care se baza cel mai mult la această probă, nu a respectat întocmai indicațiile chef-ului.

„M-am enervat atât de tare încât am vrut să-i șterg tatuajul”, a zis acesta, spre surprinderea tuturor.

Ce a mai dezvăluit liderul echipei verzi și cum a reacționat în timpul ultimului battle?

Despre sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” de la Antena 1

În sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu și-au ales trei echipe puternice alături de care au luptat pentru a ajunge în finală. După numeroase battle-uri palpitante și dueluri cu răsturnări de situație complet neașteptate, chefii se pregătesc să dea ultima bătălie culinară din acest sezon. Miza este uriașă și fiecare bucătar este gata să dea tot ce are mai bun pentru a-și demonstra priceperea în materie de gătit.

În ultimele ediții ale îndrăgitului show culinar, concurenți de toate vârstele și cu povești de viață suprinzătoare înfruntă așadar emoții uriașe și speră să ajungă până în marea finală, când se va afla cine este câștigătorul „Chefi la cuțite” sezonul 9.

