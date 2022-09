Chefi la cuțite, 13 septembrie 2022. Mufy Haser, sirianul cu o poveste uimitoare. La 10 ani a plecat singur în lume să gătescă

Mufy Haser are 29 de ani, locuiește în București, dar este originar din Siria și este de profesie chef bucătar. După ce a lucrat într-un restaurant în Liban, concurentul s-a mutat în România după tatăl și fratele său și de patru ani, are propriul restaurant cu speficic libanez la noi în țară.

Mufy Hase a venit la Chefi la cuțite și a gătit un preparat deosebit, care amintește de țara lui de origine: Ras Asfour. Bucătarul în vârstă de 29 de ani și-a spus povestea uluitoare de viață emoționat și a mărturisit că este pasionat de bucătărie încă din copilărie.

Mufy Haser și-a dorit atât de mult să devină bucătar încât a plecat de acasă la doar 10 ani

După ce i-a aflat numele, chef Florin Dumitrescu și-a dat seama că îl cunoaște pe tatăl concurentului, proprietar de restaurant, de asemenea. Chef-ul a dezvăluit că și acum mănâncă foarte des la restaurantul acestuia și a avut chiar și câteva povești despre momentele în care s-au întâlnit.

Ulterior, Mufy a povestit mai multe detalii uluitoare din viața sa în Siria, cum a ajuns în România, dar și cum și-a descoperit pasiunea pentru gătit.

„De când eram mic, 7-8 ani, îmi plăcea să gătesc, să mânânc și fugeam de la școală să mă duc la restaurant să lucrez”, a mărturisit concurentul.

„În Siria am locuit puțin, vreo 10 ani, pentru că am început munca foarte devreme. Eram eu, cu mama, cu sora mea și încă un frate, mai mic decât mine. Am început munca la măcelărie la 10 ani și apoi am dat de restaurant. La 9 ani țineam cuțitul în mână la măcelărie. Mă duceam câte 2-3 ore pe zi și tăiam carne”, a mai adăugat acesta.

„La vârsta de 10 ani am plecat în Liban sinfgur să lucrez în restaurante. Era greu la 10 ani, numeni nu se aștepta să plec în altă țară să lucrez, dar mama mea a avut încredere în mine. Când a văzut că nu mă țin de școală și fug să mă duc în bucătărie, m-a lăsat și mi-a dat acordul să plec.

Ajuns în Liban, el a bătut la ușile restaurantelor până când a reușit să lucreze la unul dintre ele, deși avea o vârstă atât de fragedă. Acolo a lucrat și în cofetării, patiserii și la doar 15 ani a venit, tot singur, în România.

Cu preparatul său cu specific libanez, Mufy Haser a obținut un singur cuțit de la chef Cătălin Scărlătescu.

