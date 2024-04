Chefi la cuțite, 16 aprilie 2024. Alex Filip, luptător de kickboxing cu o viață ca în filme. Cum a prins un dealer, fără să vrea

Alex Filip este luptătorul de kickboxing cu o viață ca în filme. În ediția 13 din sezonul 13 Chefi la cuțite de pe 16 aprilie 2024, concurentul a povestit despre cum a prins un dealer de droguri, fără să vrea.

Ultimele preselecții ale sezonului 13 Chefi la cuțite au adus pe micile ecrane ale publicului o mulțime de concurenți surpriză! În ediția 13 a show-ului culinar de pe 16 aprilie 2023, Alex Filip i-a uluit pe jurați cu experiența lui de viață.

Concurentul a venit însoțit alături de cea mai importantă persoana din viața lui: soția. La vârsta de 38 de ani, acesta se mândrește cu o parteneră superbă și o carieră de succes în lumea sportului, fiind chiar luptător de kickboxing.

Odată ajuns în fața Irinei Fodor, Alex Filip nu a ezitat să vorbească despre povestea de iubire pe care o trăiește alături de femeia cu care s-a cunoscut în avion: „Povestea noastră este foarte interesantă pentru că atunci când am văzut-o în aeroport nu am avut o impresie bună despre ea. Am crezut că este o fată cu fițe. Eu despre ea, iar ea despre mine a avut aceeași părere. În avion ne-am trezit unul lângă celălalt. Am intrat în vorbă, fără să vrem, mai mult eu am vrut să discut cu ea. În timpul conversației am descoperit că părerea mea era total greșită. Am ajuns să ne căsătorim.”

Concurentul a mai dezvăluit cu mândrie că face kickboxing de performanță, o pasiune care l-a făcut să cunoască întreaga lume. Acesta a mai susținut că îi place să stea mai mult în sala de sport decât să pe stradă la o vârstă foarte fragedă.

„Ajungând la 30 de ani mi-am dorit o schimbare pentru mine și anume, am început să fac kickboxing. Am practicat din copilări karate. Am dat knockout-ul anului 2014, a făcut înconjurul lumii! În momentul de față am o sală de kickboxing, am aproximativ 100 de copii, fac performanță”, a mai adăugat el.

Cum au reacționat jurații când au aflat că Alex Filip a prins un dealer de droguri, fără să vrea. Ce a povestit despre viața lui în ediția 13 din sezonul 13 Chefi la cuțite de pe 16 aprilie 2024

Apariția lui Alex Filip din ediția 13 a sezonului 13 Chefi la cuțite, de pe 16 aprilie 2024, i-a surprins pe jurați. De asemenea, dezvăluirile făcute de concurent i-au fascinat pe chefi. Se pare că sportivul a avut o viață ca în filme.

„Am lucrat 15 ani în Poliție, 12 ani am lucrat la crimă organizată în antidrog și 3 ani la direcția de operațiuni speciale”, a mărturisit concurentul.

Chef Orlando Zaharia i-a cerut să îi povestească o întâmplare neașteptată pe care a avut-o când lucra în Poliție. Alex Filip nu a stat prea mult pe gânduri și a vorbit despre cum a reușit să prindă un dealer de droguri, fără să vrea.

„Eram în mașină cu mai mulți colegi. La o intersecție în Constanța am deschis geamul și m-am uitat la cineva, avea o țigară în gură și l-am întrebat dacă are să-mi dea și mie, eu fiind cu colegii mei în acțiune noaptea. El m-a întrebat dacă nu vreau și eu ceva. Am plecat de acolo, ne-am dus într-un cartier, a intrat într-o scară de bloc și a ieșit cu un anumit tip de drog. De la a cere o țigară am ajuns la a confisca 6kg de cannabis”, a dezvăluit el.

