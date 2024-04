Chefi la cuțite, 16 aprilie 2024. Anunțul care i-a lăsat mască pe toți în bootcamp. Deja au ieșit scântei între concurenți

Concurenții au primit o veste ce i-a lăsat mască în bootcamp-ul din ediția 13 a sezonului 13 Chefi la cuțite, de pe 16 aprilie 2024. Prima probă din această etapă a generat scântei la bancurile de lucru.

Emoțiile au fost uriașe în bootcamp-ul sezonului 13 Chefi la cuțite, iar tensiunea a crescut în rândul concurenților atunci când jurații au hotărât să dezvăluie tema primei etape. Strategiile au început să apară rapid în rândul participanților.

Se anunță o luptă aprigă. Din 200 de persoane, doar câteva vor ajunge în echipele celor trei jurați. Chef Richard Abou Zaki, chef Orlando Zaharia și chef Alexandru Sautner vor fi foarte atenția la alegerile făcute, punând accent pe anumite detalii care vor face diferența.

Concurenții nu au fost ținuți în suspans prea mult timp. Aceștia au așteptat cu nerăbdare să afle informații despre primul test al concursului culinar. Chefii au dezvăluit că proba nu este nici ușoară, dar nici foarte grea.

„Vrem să vedem surprize și invenții! Vrem să vedem pasiune!”, au evidențiat ei.

„Inima mi-a ajuns în gât! Gata! Am zis că aici mor, Doamne! Tot ce îmi doresc este să nu rămână farfuria goală, cu două felii de pâine”, a mărturisit un concurent.

În ediția 13 din sezonul 13 Chefi la cuțite de pe 16 aprilie 2024, Irina Fodor i-a anunțat că vedeta din farfuriile lor trebuie să fie roșia. Vestea i-a lăsat pe toți mască. Deși este un element simplu, concurenții trebuie să se gândească la preparate complexe și creative, care vor impresiona.

„Dacă le dau o roșie tăiată în patru cu sare și pâinică ce se întâmplă?”, a spus Varză în glumă.

„Tema pare simplă, dar să faci roșia vedetă te pune în dificultate”, a mai completat Cătălin Țociu.

„M-am blocat un pic!”, a fost replica unui alt concurent.

De ce au ieșit scântei între concurenți în bootcamp-ul din ediția 13 a sezonului 13 Chefi la cuțite de pe 16 aprilie 2024

Înainte de a începe să gătească, participanții au primit indicații din partea Irinei Fodor: „Cămara este acolo, în spate. Aveți tot felul de legume și alte lucruri pe care ați putea să le folosiți. Ceea ce nu aveți este un aragaz. Există doar un reșou pentru două persoane, puteți să-l folosiți sau nu. Riki este aici să vă ajute. Proba va dura 60 de minute”.

Tot în ediția 13 din sezonul 13 Chefi la cuțite de pe 16 aprilie 2024 au ieșit scântei între concurenți. Gabriela Lucuțar a atras imediat atenția celorlalte participante cu ținuta ei neașteptată.

„Nu știu cum o cheamă, tipa cu pompele funebre, a fost o glumă pe acolo legată de hainele ei scumpe. A venit la masă și mi-a zis că dintre noi două eu sunt cea frustrată din moment ce am zis lucrul ăsta. Mi-am cerut iertare pentru că intenția mea nu a fost asta. A fost o neînțelegere. Am remarcat doar cum era îmbrăcată. Deja am început bine, ne-am calmat într-un final”, a dezvăluit o concurentă.

