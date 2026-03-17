Chefi la cuțite, 17 martie 2026. Cine a câștigat al optulea joc de amuletă și prima bombă a sezonului 17

În ediția de Chefi la cuțite de pe 17 martie 2026, cei patru chefi au avut un joc de amuletă spectaculos, cu o miză importantă: prima bombă a sezonului 17.

Irina Fodor a aruncat în joc prima bombă a sezonului 17 Chefi la cuțite, o miză uriașă, bomba conținând mai multe amulete! Nume de rezonanță în gastronomia românescă, Chef Alex Petricean, a jurizat cele 4 preparate, cu rigoare de profesionist.

Chefii Orlando, Ștefan, Richard și Sautner au avut „Anotimpurile”, ca temă de gătit și fiecare a extras câte un bilețel pentru a vedea în ce sezon trebuie încadrat preparatul. Așadar, Chef Orlando Zaharia a gătit un preparat corespunzător anotimpului iarna, chef Ștefan Popescu a extras bilețelul cu anotimpul vara, chef Richard Abou Zaki a gătit în tonuri primăvăratice, iar chef Alexandru Sautner a avut un preparat de toamnă.

După ce au extras bilețelele, chef Richard i-a propus lui chef Sautner să facă schimb de anotimpuri, însă chef Sautner nu a știut dacă să renunțe sau nu la toamnă, așa că a sunat-o pe mama sa, pentru a-i cere părerea. Mama l-a sfătuit pe chef Alexandru să nu renunțe la anotimpul pe care l-a extras, pentru că toamna este mai bogată, iar chef-ul și-a ascultat mama.

Chef Alexandru Sautner și-a sunat mama înainte de jocul de amuletă: „Să fac schimb cu Richard?”. Ce răspuns a primit

„Sunt în emisiune, la amulete, mi-a căzut să gătesc în ton cu toamna, dar Richard vrea să schimb cu el cu primăvara. Mă pricep la ambele, dar parcă toamna e mai bogată, tu ce zici?”, și-a întrebat chef Alex mama.

„Alege toamna, că e mai bogată!”, a spus mama lui chef Alexandru Sautner.

„Așa fac, mamă! Acum s-a supărat Richard, e trist, nu știu cum să-l împac!”, a spus fiul.

„Fă-o pe aia de toamă!”, a spus mama lui chef Sautner, spre amuzamentul tututor

Ce au gătit chefii la jocul de amuletă de pe 17 martie 2026

Iată ce au gătit chefii la proba „Anotimpurile”!

Chef Ștefan Popescu - vara

File de doradă cu apă de roșie, tartar de roșii, roșii cherry la cuptor, spumă de busuioc cu lime, bănuți de zucchini, microplante și un crocant de roșii.

Chef Richard - primăvara

Miel în 3 servici:, ragu de miel, carpaccio de zucchini și mentă, burtă de miel confiată cu fân, miel fondant în sos de fois gras și cireașă clorofilă de ierburi aromatice și pudră de cireșe.

Chef Alexandru Sautner - toamna

Mușchi de vită cu sos de oțet balsamic și cafea, piure de țelină cu trufe, mini vânătă a la parmigiana, dovleac fondant, brunoise de dovleac cu guanciale și muștar și noisette de dovleac caramelizat cu rodie.

Chef Orlando Zaharia - iarna

O cană de vin fiert într-un mușchi de vită, tartă de cartof copt cu nuci și salată de vinete, biscuite de turtă dulce cu mere și scorțișoară.

Cine a câștigat prima bombă a sezonului 17 Chefi la cuțite. „O să ne ciuruiască”

Clasamentul făcut de chef Alex Petricean după degustarea celor 4 preparate a fost:

5 puncte Chef Richard;

4 puncte Chef Ștefan;

3 puncte Chef Sautner;

2 puncte Chef Orlando.

„Richard cu bomba asta se duce la 7 amulete. Are 4 + încă 3 aici sunt 7 amulete. Noi avem câte una. Dezechilibru total”, a spus chef Sautner.

„Vai și amar de iarna noastră. O să dea în noi. Nu cred că o să aibă un battle fără să dea o amuletă”, a spus chef Orlando.

„O să ne ciuruiască Richard! Ne-a spart!”, a spus chef Ștefan Popescu.

Citește și: Cine este Marina Luca. Cuțitul de aur al lui chef Sautner din sezonul 17 Chefi la cuțite a gătit deserturi pentru mari celebrități