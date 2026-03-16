Cine este Marina Luca. Cuțitul de aur al lui chef Sautner din sezonul 17 Chefi la cuțite a gătit deserturi pentru mari celebrități

Marina Luca este cuțitul de aur al lui chef Alexandru Sautner, în sezonul 17 Chefi la cuțite. În ediția de pe 16 martie de Chefi la cuțite, Marina i-a impresionat pe chefi cu preparatul și povestea ei și a plecat acasă mândră de cuțitul de aur pe care l-a obținut și care îi asigură locul de cinste în echipa lui chef Sautner. 

Publicat: Luni, 16 Martie 2026, 22:35 | Actualizat Luni, 16 Martie 2026, 15:45
Marina Luca are 29 de ani, este chef patiser, a absolvit prestigioasa Academie Ducasse, a lucrat în restaurante cu stele Michelin, iar în prezent a dezvoltat propriul proiect, denumit La Dame de Luca, unde prepară deserturi High End. În cei 10 ani de carieră, Marina Luca a preparat deserturi pentru nume celebre, precum Natalie Portman sau Messi.

„Îmi spune Marina Luca, sunt chef patiser, am experiența de mai mult de un deceniu și am un background cu Stele Michelin. La dame de Luca este continuitatea numelui meu. Am fost prima moldoveancă și femeie care a absolvit Academia Ducasse. Niciodată nu am vrut să fiu un pește mare într-un acvariu cu pești mici. Am preferat oceane. Ce-mi doresc e să construiesc un brand puternic la nivel internațional și să ajung să am patiseria mea în mai multe țări din lume și La dame de Luca să răsune așa cum răsună Cedric Grolet”, a declarat Marina Luca la Chefi la cuțite.

Marina Luca a început să gătească de la 14 ani, când a avut primul brand care se numea: Where is the food, unde plasa rețete pe site-ul ei și participa la diferite evenimente publice din oraș.

Cum a fost copilăria Marinei Luca, cuțitul de aur al lui chef Sautner din sezonul 17 Chefi la cuțite

Marina s-a născut la Călărași, Republica Moldova, a trăit până la 14 ani în satul Horodiște și după 14 ani s-a mutat la Chișinău. Părinții ei au divorțat când Marina era foarte mică. Mama ei a fost profesoară de Limba și Literatura Română:

„A fost divorțul și nu s-a descurcat cu 2 copii cu un salariu de profesor și și-a luat viața în mâini și a avut grijă de noi. De la 14 ani am trăit singură. Fratele meu era mai mare decât mine, dar eu aveam grijă de el, îi găteam și lui îi plăcea dulce, și anume plăcinta de mere. Și de atunci mi-a venit ideea să încep cu deserturi și am început chiar să vând. Niciodată n-am ieșit în minus: luam de la mama bani, investeam în ingrediente și reușeam să scot acei bani investiți și să ies la nivel și în momentul ăla mi-am pus ca obiectiv să învăț în cea mai mare academie din lume”, a mărturisit Marina Luca.

Marina Luca, 10 ani de carieră. Pentru ce mari celebrități a gătit deserturi spectaculoase

După 10 ani de carieră, oportunitățile vin organic la Marina Luca: „Cei mai mari clienți, cele mai mari branduri. Am creat desert pentru Chiara Ferragni la Bucharest Fashion Week. De asemenea, am creat un desert, trandafirul, în colaborare cu Manokhi și Vogue Italia, într-un hotel de lux din Elveția. am avut clienți din Hollywood ca Natalie Portman, Messi, familia Rockefeller.

La Chefi la cuțite, Marina Luca a gătit desertul cu care ea se mândrește cel mai mult, pe care îl descrie ca fiind o combinație de gusturi pe care nu o mai întâlnești în lume”: Choux Kalamansi cu susan, un desert signature, cu 5 tehnici.

Acest desert l-a gătit și pentru Natalie Portman, doar că prezentat diferit. În loc de ganache de susan, pentru celebra actriță a oferit înghețată de susan, desert pentru care a avut nevoie de 2 zile pentru a-l pregăti.

„Am ales o rețetă complicată, dar acesta e nivelul”, a spus Marina Luca despre desertul care i-a încântat pe jurații de la Chefi la cuțite.

Marina Luca a muncit din greu și a trecut peste epuizare și depresie

În cei 10 ani de carieră, Marina Luca a trecut prin burnout și depresie.

„A fost o muncă foarte mare, cu suferință și durere. Am trecut de toate pozițiile posibile în restaurantele cu stele Michelin. Câte 18-20 de ore lucram, chiar dacă îmi era foarte rău, mergeam mai departe fără să mă opresc. În urmă cu 2 ani îmi era foarte rău, a început să-mi amorțească tot corpul treptat, până să nu pot să vă văd și să vă aud. Am făcut mai multe investigații și i-am spus neurochirurgului că lucrez ca un cal și m-am recuperat timp de jumătate de an. Am luat o pauză, am investit în sănătatea mea”, a povestit Marina.

Marina Luca a primit cuțitul de aur al lui chef Alexandru Sautner

Pentru Marina Luca participarea la Chefi la cuțite reprezintă o provocare: „În toți acești ani am fost super serioasă și sunt serioasă în continuare și în această experiență la Chefi la cuțite vreau să pun toate personalitățile mele, nu doar de chef. Pentru mine acest concurs e o altă etapă în care voi deveni mai bună pe alte aspecte”, a spus Marina în fața juraților.

Chef Alexandru Sautner nu a stat pe gânduri și i-a oferit cuțitul său de aur.

Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
