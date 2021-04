Chefi la cuțite, 18 aprilie 2021. Feli Donose le-a făcut chefilor o surpriză uriașă! Ce a dezvăluit artista

Ca să-i impresioneze pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, blondina a decis să pregătească o zamă de fasole cu tarhon, o rețetă extrem de apreciată de apropiații și de prietenii vedetei, care mereu o „pun la treabă” și îi trimit casoletele la umplut.

Acum, Feli și-a făcut curaj și a decis să prezinte această mâncare și celor trei jurați, în ediția 22 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”.

Stând de vorbă cu Gina Pistol, cântăreața a mărturisit că iubește muzica mai mult decât orice și că, în ultima perioadă, s-a ocupat cu tot felul de creații cu mesaj pozitiv și optimist, un lucru pe care, de altfel, îl consideră ca fiind misiunea sa, ca artist.

„Am emoții, îți dai seama, că eu nu am nicio treabă cu platingul, cu astea. Eu acasă am făcut zama, am pus un blid de un fel, o lingură de alt model, nu am din astea. Dar am câteva feluri de mâncare pe care le fac cu mare drag pentru că știu că sunt câțiva oameni care se bucură să mănânce și că le place”, a dezvăluit artista.