Chefi la cuțite, 19 aprilie 2023. Florin Boldor i-a uimit pe chefi cu dezvăluirile sale. Ce a recunoscut: „Spărgeam conturi”

Florin Boldor are 18 ani, vine din Arad și este bucătar de profesie. Tânărul a venit în ediția 12 din sezonul 11 Chefi la cuțite de pe 19 aprilie 2023 cu un preparat asiatic pentru a-i impresiona pe cei trei jurați.

„Vreau să observe chefii că știu niște tehnici și că mă descurc”, a mărturisit concurentul.

Apariția lui Florin Boldor în platoul emisiunii i-a surprins pe chefi. Chef Florin Dumitrescu, chef Sorin Bontea și chef Cătălin Scărlătescu și-au dorit să afle mai multe detalii despre viața tânărului, motiv pentru care curiozitățile nu au încetat să apară.

„Lucrez la o firmă de catering, le facem de mâncare copiilor la grădiniță”, a povestit concurentul despre meseria lui.

Ce făcea Florin Boldor ca să câștige bani. Ce le-a recunoscut chefilor în ediția 12 din sezonul 11 Chefi la cuțite de pe 19 aprilie 2023

În ediția 12 din sezonul 11 Chefi la cuțite, de pe 19 aprilie 2023, Florin Boldor a dezvăluit că bucătăria a fost cea mai mare pasiune a lui încă din copilărie. De asemenea, concurentul le-a mărturisit chefilor ce făcea ca să câștige bani.

„De la 14 ani am fost practicant, după am evoluat încet. M-am dus dintr-un restaurant în altul. Am lucrat la 4 restaurante. (...) Am lucrat de la 12-13 ani, am fost nevoit. La 14 ani m-am mutat singur de acasă. Mă trezeam la 3 dimineața și munceam. Părinții mei au divorțat când aveam eu 14 ani.

Am mai făcut bani și din altceva. Spărgeam conturi de Facebook, chiar și al primarului. Nu mă mai ocup cu chestii de astea, am fost la Poliție. M-am făcut băiat cuminte”, a mai povestit Florin Boldor.

„Ești un băiat muncitor, draguț și foarte onest”, i-a spus chef Sorin Bontea.

