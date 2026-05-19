Chefi la cuțite, 19 mai 2026. Chef Ștefan Popescu schimbă jocul înainte de proba individuală. Ultima amuletă răstoarnă totul

Chef Ștefan Popescu schimbă jocul înainte de proba individuală. Ce a făcut cu ultima sa amuletă din concurs | Antena 1

După un battle strâns și un rezultat neașteptat, chefii și-au încurajat concurenții pentru proba individuală. Bătălia numărul 17 a fost câștigată de Chef Orlando, care a reușit să-și salveze cei doi concurenți. Pe de altă parte, celelalte trei echipe au intrat în această seară la proba individuală.

Chef Alexandru Sautner și Chef Richard au pierdut proba cu un număr egal de farfurii, amândoi strângând câte trei puncte. Chef Ștefan Popescu a pierdut, totuși, battle-ul 17 și a reușit să strângă un singur punct de la jurații din seara aceasta.

Înainte de proba individuală, Chef Ștefan Popescu a luat o decizie neașteptată și și-a folosit ultima amuletă din concurs.

„Apropo de probe, încurajați-vă concurenții, pentru că în seara asta nu este cea mai ușoară individuală”, a spus Irina înainte de începerea probelor.

Toți concurenții au fost surprinși atunci când Chef Ștefan Popescu a apăsat butonul roșu pentru a-și anunța amuleta.

Ultima amuletă răstoarnă totul

„Ultima mea amuletă din acest sezon spune așa: ai puterea să oferi imunitate unui concurent din echipa ta. Acel concurent nu va intra la proba individuală”, a declarat Chef Ștefan Popescu.

„Probele individuale devin din ce în ce mai grele. De aceea vreau să mă asigur că am un om bun mâine, în battle-ul 18. Dacă aș putea i-aș salva pe toți, dar nu pot. O să salvez un singur concurent din echipa mea, iar acesta este Radu. Pe Radu vreau să-l salvez, vreau să-l menajez puțin pentru că vreau să-l duc cât mai departe”, a mai spus Chef Ștefan Popescu.

Chefii au rămas surprinși de alegerea neașteptată a lui Chef Ștefan Popescu. Mulți se așteptau ca acesta să-l salveze pe cuțitul său de aur, Alexandru Szabo.

„Mulți o să mă întrebe de ce nu l-am salvat pe Alex, cuțitul meu de aur. A tot luat decizii greșite. Ștefan n-a fost la o salată. Trebuie să salvez pe cineva în care am cea mai mare încredere”, a explicat Chef Ștefan Popescu.

Radu, din echipa bej, a mers la „bere” cu echipa gri, a lui Chef Orlando, iar concurenții s-au îndreptat apoi, pe rând, către proba individuală, unde au aflat surprizele pregătite de Irina.

Proba individuală nu a fost nici în această seară una ușoară. Concurenții au avut o temă care a dus la numeroase răsturnări neașteptate de situație.