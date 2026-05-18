Chefi la cuțite, 18 mai 2026. Ce au făcut concurenții celorlalte echipe când Florinel a intrat în impas. Gest emoționant în platou

Momente emoționante la Chefi la cuțite! Florinel a fost surprins de concurenții celorlalte echipe în timpul probei individuale, după ce s-a blocat în ultimele minute ale competiției.

După o jurizare istorică, concurenții celorlalte echipe au fost nevoiți să se înfrunte din nou în proba individuală. Concurenții echipelor gri, bej și verde au mers la individuale alături de un concurent din echipa câștigătoare. Florinel Ungureanu a intrat singur la individuală de această dată.

Ce au făcut concurenții celorlalte echipe când Florinel a intrat în impas

„Dragii mei, ultimele trei stații înainte de marea semifinală. Apoi ajungem la destinația supremă, marea finală pentru care ați muncit tot sezonul. Până atunci trebuie să vă concentrați foarte, foarte tare”, le-a spus Irina concurenților.

Irina a chemat apoi cloșurile de pe bandă și a împărțit bilețele concurenților aflați la individuale. După ce a ridicat capacele cloșurilor, aceasta le-a prezentat concurenților mai multe forme geometrice, dezvăluind astfel indiciile pentru proba din această seară.

„Teorema lui Pitagora și așa... S-o terminat viața mea”, a declarat Florinel în timpul testimonialelor.

Mai apoi, Irina i-a invitat pe concurenți să dezvăluie ce numere au extras din bol. Florinel a avut numărul unu și i-a oferit forma sa geometrică lui Alex, din echipa lui Chef Ștefan Popescu. Acesta i-a dat piramida pentru proba individuală.

„I-am dat cel mai greu dintre toate. Am vrut să-l încurc. Trebuie să ne eliminăm de acum”, a spus Florinel.

Numărul doi a fost tras de Pita, din echipa lui Chef Orlando, care l-a ales pe Florinel Ungureanu și i-a oferit sfera. Rând pe rând, formele geometrice au fost împărțite, iar concurenții și-au făcut strategiile și au început să-și contureze ideile pentru preparatele pe care urmau să le gătească.

Florinel și-a scris rețeta pe foaie și a început să lucreze la preparatul său.

„În seara asta vreau să fac un mușchi de vită, frumos, așa cum am învățat până acum, cu un sos de vin tras la tigaie, cu o ceapă caramelizată pusă deasupra și o sferă făcută din cartof sau un piure. Văd eu, mă descurc”, a spus Florinel.

Gest emoționant în platou

Un moment de tensiune l-a pus însă pe concurentul lui Chef Richard într-o situație dificilă. Florinel nu a reușit să formeze sfera dorită și s-a panicat în ultimele minute ale probei. Descumpănit, acesta era pregătit să renunțe, însă concurenții celorlalte echipe s-au mobilizat imediat și au venit în ajutorul lui.

Rareș, Marina și alți concurenți s-au strâns în jurul bancului lui Florinel pentru a-l ajuta să termine preparatul.

„Am rămas blocat deodată. M-am fâstâcit și s-a ales praful”, a spus Florinel.

Alex din echipa verde l-a ajutat pe Florinel să facă sferele din piure, iar Ștefan i-a adus panko pentru a termina mai repede preparatul. Marina și ceilalți concurenți l-au încurajat constant și l-au ajutat să-și finalizeze farfuria.

„Pac, deodată o văd și pe Marina acolo lângă mine. Nu-mi venea să cred. Au venit toți să mă ajute să pot să termin sfera. Nu-mi venea să cred. Uite ce oameni buni sunt aceștia, vor să mă ajute cu adevărat. Deodată, din singur, erau o grămadă de oameni pe lângă mine”, a spus Florinel.

Concurenții și-au arătat sprijinul față de acesta, iar la final preparatul lui Florinel a arătat de-a dreptul excepțional.