Chefi la cuțite, 20 aprilie 2021. Tudorița Barbu a emoționat chefii cu povestea sa. Ce a dezvăluit despre copilăria sa

În ediția 24 din sezonul 9 Chefi la cuțite, Tudorița Barbu a vorbit despre încercările prin care a trecut încă de când era mică, dar și despre cum a reușit să le facă față.

În vârstă de 29 de ani, din București, Tudorița lucrează ca bucătar și a venit azi la Chefi la cuțite pentru a-i impresiona cu o rețetă care nu se află printre preferatele juraților - clătite.

Pentru a-i impresiona pe chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și, mai ales, pe chef Cătălin Scărlătescu, Tudorița a gătit azi clătite negre cu mascarpone.

Ce a dezvăluit Tudorița Barbu despre viața ei în ediția 24 Chefi la cuțite

Aflată la masa de jurizare, Tudorița a vorbit despre momentele grele prin care a trecut de-a lungul timpului și cum a reușit să le facă față.

Ea a fugit de acasă, dintr-un mediu abuziv, când încă era doar o adolescentă și a fost nevoită să doarmă și în gară și în mașini în momentul în care își câștiga primii bani, fiind forțată să se descurce pe cont propriu.

”Nu aveam ce să fac, efectiv, și am decis să mă duc la Galați,” a povestit Tudorița la masa de jurizare. ”Am plecat cu gândul să mă angajez, să pot să strâng un ban. Nu aveam unde să dorm, n-aveam niciun ban la mine, n-aveam nimic.”

”Nu aveam unde să mă duc. Am stat o perioadă în gară, am dormit acolo. Perioadă de vreo săptămână, nu știu, câteva zile. Pe urmă am luat ziarul, mi-am găsit de muncă undeva vânzătoare. Patronul de acolo a fost amabil și m-a acceptat să lucrez la dumnealui.”

După ce l-a avut și pe băiatul ei, Mario, Tudorița îl aducea cu ea la muncă, unde lucra chiar și 16 ore pe zi pentru a-și câștiga traiul.

Chefii au fost atât de emoționați de povestea Tudoriței, încât ea a primit și o sumă de bani strânsă în Gala Ajut eu!.

În cadrul galei, Chef Bontea, Chef Scărlătescu și Chef Dumitrescu au gătit pentru câteva nume mari din showbiz-ul românesc, printre care se numără Ruby, Carmen Brumă, Răzvan Fodor sau Carmen Negoiță.

Suma care s-a strâns în Gala Ajut eu!, a fost oferită integral Tudoriței, dar ea speră să facă și un curs de bucătar, care să o ajute să câștige mai mulți bani pentru a-i oferi lui Mario o viață decentă.

