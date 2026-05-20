Chefi la cuțite, 20 mai 2026. Decizia lui Chef Orlando Zaharia, care a schimbat complet soarta concurenților. Ce amuletă a dat

Amuletele au dat peste cap ultimul battle din sezonul 17 „La cuțite”. Chef Orlando Zaharia și Chef Alexandru Sautner au schimbat complet regulile jocului, provocând haos și tensiune în bucătărie.

Publicat: Miercuri, 20 Mai 2026, 19:40 | Actualizat Miercuri, 20 Mai 2026, 21:38
Nu doar amuletele lui Chef Alexandru Sautner au destabilizat echipele, ci și decizia neașteptată a lui Chef Orlando Zaharia. Echipa gri a avut un mare avantaj în această seară, iar Chef Alexandru Sautner a rescris complet parcursul concurenților din competiție după ce și-a jucat ultima amuletă din sezonul 17.

„Dacă e distracție, să fie distracție. Avem o amuletă care zice așa: ai puterea să legi un interval de 30 de minute din probă în care să muți celelalte trei echipe la bancurile adverse. Mai sunt 35 de minute din proba asta. Eu, băiat bun, vă dau 5 minute să faceți ce vreți voi. Atenție! Chefii vor rămâne la bancurile lor”, a spus Chef Orlando.

„În ultima zi ai vrut să ne nenorocești”, a spus Chef Richard după ce a fost dată amuleta.

„Echipa bordo se duce să gătească la bej, echipa bej merge la echipa verde, iar echipa verde se duce în locul echipei bordo”, a explicat Chef Orlando.

Astfel, Chef Richard Abou Zaki s-a văzut nevoit să termine meniul început de cei patru concurenți ai săi, dar de această dată cu doar doi concurenți, Marina și Rareș. Chef Richard Abou Zaki a fost complet dezavantajat, în timp ce Chef Ștefan Popescu a primit o adevărată mână de ajutor. La bancul său de lucru au venit cei patru concurenți din echipa lui Chef Richard. Un moment care a destabilizat complet echipele și care a schimbat cursul competiției din această seară.

„Când am văzut ce avea acolo, 10 mii de geluri, au scris compunere”, a spus Rareș din echipa verde atunci când a ajuns la bancul de lucru al echipei roșii.

„Doi oameni ca să fac toate rețetele astea pe care le-au scris concurenții mei? Doamne ferește. Orlando știa, pentru că a auzit rețetele, a fost gândită amuleta”, a spus Chef Richard Abou Zaki.

„Să vadă și el cum este să lucrezi cu doi oameni”, a spus Chef Orlando Zaharia.

Iar dacă nu era de ajuns, Chef Alexandru Sautner a continuat bătălia amuletelor și și-a jucat imediat ultima amuletă din sezonul 17.

„Ultima amuletă, nu am ce să fac. Ai puterea să obligi echipele adverse să vorbească doar prin semne timp de jumătate de probă, deci până la final, băieți, distracție plăcută”, a spus Chef Alexandru.

Panica s-a instalat rapid între echipa bej și cea roșie, unde, la bancul de lucru, Chefii au fost nevoiți să coordoneze alți concurenți decât pe cei din echipele lor. Situația a devenit cu atât mai dificilă cu cât Chefii și concurenții nu aveau voie să comunice decât prin semne.

„Ei nu știu ce să facă pentru că nu erau aici în echipă din prima. Nu au scris ei rețetele. Acum trebuie și să stai mut?”, a spus Chef Richard, uluit de situație.

Confruntarea „Chefi la cuțite” s-a desfășurat într-un ritm alert, concurenții încercând să finalizeze cu succes ultimul battle din acest sezon.

