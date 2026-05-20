Antena Căutare
Home Chefi la Cuțite Stiri Chefi la cuțite, lider de audiență. Victorie pentru echipa gri, cu doar doi oameni

Chefi la cuțite, lider de audiență. Victorie pentru echipa gri, cu doar doi oameni

Aseară, la Chefi la cuțite, tunicile gri conduse de Chef Orlando au obținut o frumoasă victorie, într-o ediție a show-ului culinar care s-a impus ca lider de audiență pe segmentele de public comercial și urban.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 20 Mai 2026, 12:43 | Actualizat Miercuri, 20 Mai 2026, 12:45
Galerie
Chefi la cuțite, lider de audiență. Victorie pentru echipa gri, cu doar doi oameni | antena 1
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Cea mai mică echipă din concurs, cu doar doi oameni, a câștigat penultimul battle, bucurându-se astfel de un succes obținut cu greu. Episodul s-a încheiat cu plecarea din concurs a doi concurenți foarte îndrăgiți: Florinel Ungureanu de la echipa bordo și Florin Stamin de la echipa verde. Urmează o seară extrem de importantă pentru Chefi la cuțite: ediția de azi, de la 20:30, decide semfinaliștii sezonluui 17!

Difuzată ieri seară de Antena 1 în intervalul 20:31 – 00:05, ediția de ieri Chefi la cuțite a fost lider de audiență la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 5.9 puncte de rating și 25.6% cotă de piață, în vreme ce postul de pe locul al doilea, Pro TV, a înregistrat 5.0 puncte de rating și 22.0% cotă de piață. Ierarhia
s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, Chefi la cuțite înregistrând 6.3 puncte de rating și 20.9% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 5.4 puncte de rating și 17.9% cotă de piață. La nivelul publicului comercial, pe intersecția cu finala show-ului Desafio: Aventura (21:30 – 00:05), Chefi la cuțite a obținut 6.1 puncte de rating și 27.6% cotă de piață, în vreme de ProTV a ocupat locul doi, cu 4.3 puncte de rating și 19.4% cotă de piață. În minutul de aur 22:36, peste 1,2 milioane de telespectatori au urmărit ediția de ieri Chefi la cuțite.

Ieri, a fost, fără îndoială, seara lui Chef Orlando Zaharia, care a câștigat jocul de început, ceea ce i-a oferit un avantaj important: el a avut puterea de a împărți fiecărei echipe textura impusă pentru preparate (aerat, gelificat și cremos), alegând crocantul pentru concurenții lui, Pita și Vladimir. O decizie care s-a dovedit inspirată, farfuria lor adunând patru voturi, care le-au asigurat victoria. Proba individuală care a urmat a adus multă tristețe pentru echipele bordo și verde, nevoite să se despartă de doi concurenți foarte îndrăgiți în acest sezon. De altfel, amândoi s-au mai aflat în ipostaza de eliminare, fiind salvați de Chefii lor cu amuletele care le ofereau această putere. Este vorba despre Florin Stamin de la tunicile verzi și Florinel Ungureanu de la tunicile bordo, ultimul fiind salvat chiar luni seară de Chef Richard. Din păcate, Florinel n-a mai rezistat decât o ediție în concurs.

concurenți și chef in emisiune pe un fundal deschis la culoare
+9
Mai multe fotografii

Diseară, de la 20:30, ultimul battle al sezonului 17 decide semifinaliștii – iar echipa care câștigă această confruntare intră integral în Semifinala de pe 25 mai. Proba individuală de azi va decide care dintre concurenții celorlalte echipe li se vor alătura. Chefii intră, așadar, în linie dreaptă! În această seară urmează o bătălie cu o temă pe măsura etapei în care a ajuns competiția. Este o bătălie în care se vor pune în joc ultimele trei amulete, deci se anunță o sesiune de gătit trepidantă. Cine vor fi semifinaliștii sezonului 17 Chefi la cuțite telespectatorii vor descoperi în ediția show-ului culinar difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY diseară, de la 20:30.

Articolul continuă după reclamă
Ce a transmis Florinel Ungureanu după eliminarea de la Chefi la cuțite. „Sufletul” echipei bordo a avut un mesaj special...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Olandezii surclasează pensia ruşinoasă pe care Mihai Neşu o primeşte de la statul român. Câţi bani ia din Olanda Olandezii surclasează pensia ruşinoasă pe care Mihai Neşu o primeşte de la statul român. Câţi bani ia din Olanda
Observatornews.ro Vremea se schimbă radical. Alerte de ploi, vijelii și coduri galbene de vânt până sâmbătă în toată țara Vremea se schimbă radical. Alerte de ploi, vijelii și coduri galbene de vânt până sâmbătă în toată țara
Antena 3 Bărbatul care a ucis o vedetă TikTok pentru că nu a vrut să se întâlnească cu el a fost condamnat la moarte Bărbatul care a ucis o vedetă TikTok pentru că nu a vrut să se întâlnească cu el a fost condamnat la moarte
Comentarii


Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Chefi la cuțite, 19 mai 2026. Irina Fodor anunță dubla eliminare. Ce concurenți au părăsit competiția Chefi la Cuțite
Chefi la cuțite, 19 mai 2026. Irina Fodor anunță dubla eliminare. Ce concurenți au părăsit competiția Chefi la...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Chefi la cuțite, 19 mai 2026. Samuel Cernea, în lacrimi după proba individuală: „Ele știu că nu o să o sfârșesc bine.”
Chefi la cuțite, 19 mai 2026. Samuel Cernea, în lacrimi după proba individuală: „Ele știu că nu o să o...
Afra Saraçoğlu nu mai face parte din distribuția celui mai nou serial în care juca rolul principal
Afra Saraçoğlu nu mai face parte din distribuția celui mai nou serial în care juca rolul principal Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine l-a ajutat
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine... AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea... Elle
Ultimele imagini cu femeia dispărută după o intervenție chirurgicală! Doi bărbați au târât-o pe jos
Ultimele imagini cu femeia dispărută după o intervenție chirurgicală! Doi bărbați au târât-o pe jos Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Un dom de căldură se formează deasupra Europei. Temperaturile cresc la nivel record, vor fi cu 16 grade mai mult peste normalul lui mai
Un dom de căldură se formează deasupra Europei. Temperaturile cresc la nivel record, vor fi cu 16 grade mai mult... Antena3.ro
Funcția Instagram care a nemulțumit utilizatorii. De ce a fost comparată cu Snapchat
Funcția Instagram care a nemulțumit utilizatorii. De ce a fost comparată cu Snapchat useit
Nicușor Dan se va întâlni cu Donald Trump! Când are loc întâlnirea de la Washington
Nicușor Dan se va întâlni cu Donald Trump! Când are loc întâlnirea de la Washington BZI
Lovitură pentru șoferi: Rovinieta se scumpește, iar jumătate din încasări sunt deturnate din bugetul CNAIR în cel al statului 
Lovitură pentru șoferi: Rovinieta se scumpește, iar jumătate din încasări sunt deturnate din bugetul CNAIR în... Jurnalul
Săptămâna Bucătăriei Turcești anunță tema ediției din 2026: Masa Patrimoniului
Săptămâna Bucătăriei Turcești anunță tema ediției din 2026: Masa Patrimoniului Kudika
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul Ministerului Educației
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul... Redactia.ro
O companie din România cu peste 6.000 de angajați se pregătește să taie 30% din salariile a sute de oameni
O companie din România cu peste 6.000 de angajați se pregătește să taie 30% din salariile a sute de oameni Observator
Factorii care influențează succesul sau eșecul procedurii de fertilizare in vitro
Factorii care influențează succesul sau eșecul procedurii de fertilizare in vitro MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să îți înveți copilul despre importanța prieteniei și empatiei
Cum să îți înveți copilul despre importanța prieteniei și empatiei DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață dispozitivul
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață... UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x