Cine i-a luat locul lui Petrișor Ruge. Cu ce dansator face Andreea Bălan acum prize pe scenă

La o săptămână de la nunta cu Victor Cornea, Andreea Bălan a susținut un concert. Așa cum și-a obținut fanii, cântăreața a prezentat un show cu muzică și dans. Petrișor Ruge, cel care i-a fost partener ani de zile, a lipsit și de la nuntă și de la concert.

Fanii au observat ruptura dintre cei doi parteneri când Petrișor nu a fost la nuntă, iar acum nu mai apare nici în concerte | Antena 1

Pe scenă, Andreea Bălan i-a avut alături pe dansatorii ei. Petrișor Ruge nu a mai fost prezent, iar Andreea Bălan a făcut prize cu un alt dansator. Astfel că, în locul lui Petrișor Ruge a fost Jesuany Gomez, maseur terapeut și dansator. Jesuany Gomez a ridicat-o pe Andreea Bălan în prizele spectaculoase pe care ani la rând le-a făcut cu Petrișor.

Citește și: De ce a lipsit Petrișor Ruge de la nunta Andreei Bălan. Partenerul ei de scenă nu a fost la cel mai important moment din viața sa

Pe scenă, alături de dansatoare a fost și Alexandru Lungu, un alt dansator care a mai apărut pe scenă alături de Andreea Bălan.

Citește și: Andreea Bălan a făcut show cu mișcările sale de dans. Ce rochie a ales

Articolul continuă după reclamă

Cu ce dansator a făcut Andreea Bălan prize pe scenă, la o săptămână de la nunta unde a lipsit Petrișor Ruge

Cântăreața a publicat pe Instagram imagini din culise, unde Jesuany Gomez apare ridicând-o până la tavan: „Au vrut să-mi arate că o priză făcută cu 4 băieți merge și cu unul”, a comentat Andreea Bălan imaginile postate.

Fanii Andreei Bălan au remarcat ruptura dintre Petrișor Ruge și artistă după ce el nu a fost prezent la fastuoasa nuntă de pe 10 mai. Petrișor Ruge și Săndel Bălan, tatăl Andreei, au fost catalogați drept marii absenți de la nunta acesteia cu Victor Cornea. După nunta Andreei Bălan, Petrișor Ruge a lansat piesa „E ok să fii trist”.

Petrișor Ruge a fost prezent la concertul de 1 martie de la Sala Palatului al Andreei Bălan, ceea ce înseamnă că ruptura nu s-a produs de mult timp.

Andreea Bălan și Petrișor Ruge s-au cunoscut în cadrul unei emisiuni TV despre dans și în 2007 au luat medalia de argint împreună, la Campionatul Mondial de Dans din Mexic. Timp de 20 de ani au fost parteneri de scenă, Petrișor a creat multe coregrafii pentru spectacolele Andreei Bălan, iar artista a spus de multe ori că Petrișor este cea mai lungă și stabilă relație a ei.

Andreea Bălan a arătat în cadrul unui concert recent că ea continuă să danseze și să facă prize și fără Petrișor Ruge.

Citește și: Andreea Bălan, incident pe scenă. Cum a reacționat artista când i s-a rupt tocul în timpul concertului: „Dansez și într-un picior”