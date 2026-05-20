Din 27 mai, Chefii dau startul edițiilor speciale Chefi la cuțite – Viitorul are gust

Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu continuă competiția chiar a doua zi după Marea Finală a sezonului 17 Chefi la cuțite cu premiera mini-sezonului special dedicat copiilor pasionați de gătit, Chefi la cuțite – Viitorul are gust.

Astfel, săptămâna viitoare, telespectatorii vor putea urmări luni, 25 mai, Semifinala actualului sezon, urmată marți, 26 mai, de Marea Finală – iar miercuri, 27 mai, platoul show-ului culinar va fi invadat de energia și entuziasmul tinerei generații, pregătite să demonstreze că... Viitorul are gust, la Antena 1 și AntenaPLAY.

Urmează o competiție concentrată în șase ediții speciale, care va urma structura consacrată a show-ului culinar clasic, dar va aduce o mulțime de noutăți – de la noile fațete ale rolurilor celor patru jurați, care acum vor conduce echipe alcătuite din copii la premiul pus în joc. Astfel, câștigătorul Chefi la cuțite – Viitorul are gust se va putea bucura de un cumul de experiențe culinare memorabile: de la vizita în Italia, la Retroscena, restaurantul lui Chef Richard Abou Zaki, unde va avea parte de un tasting menu împreună cu toată familia, la o cină la Oliveto, restaurantul lui Chef Alexandru Sautner și, desigur, o masă delicioasă la Zmoke, restaurantul lui Chef Orlando Zaharia, dar și un curs de gătit la Horeca School cu Chef Ștefan Popescu. Toate detaliile acestui mini-sezon pregătit ca un cadou ce sărbătorește Ziua Copilului vor fi descoperite de telespectatori la premiera Chefi la cuțite – Viitorul are gust, pe 27 mai, de la 20:30, la Antena 1 și AntenaPLAY.