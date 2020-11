Chefi la cuțite 2020. Gina Pistol, apariție senzuală într-o rochie ce i-a lăsat coapsele la vedere

Emisiunea „Chefi la cuțite” poate fi urmărită luni, marți și miercuri, la Antena 1, de la ora 20:30!​

Prezentatorea emisiunii „Chefi la cuțite” ne-a surprins în sezonul 8 numai cu apariții una și una, demonstrând că are toate motivele să fie mândră de corpul pe care îl are. La 39 de ani, vedeta are un trup de zeiță, cu forme amețitoare ce emană senzualitate la orice mișcare.

De data aceasta, în ediția 37 din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”, ușile s-au deschis și în platou și-a făcut apariția Gina Pistol, cu o ținută ce i-a lăsat mască pe mulți.

Gina Pistol, apariție de senzație în ediția 37 din sezonul 8 „Chefi la cuțite”