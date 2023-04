Chefi la cuțite, 24 aprilie 2023. Adrian Cristian Meșter e criminalistul care i-a uimit pe chefi cu dezvăluirile sale. Ce a zis

Adrian Cristian Meșter are 58 de ani, este din Dumbrăvița și este creator de conținut. Concurentul a decis să vină la emisiunea Chefi la cuțite sezonul 11 ca să demonstreze cât de bine se pricepe la gătit. Ajuns în fașa juraților, concurentul i-a impresionat din plin cu dezvăluirile făcute.

Adrian Cristian Meșter i-a surprins pe jurații emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11 cu dezvăluirile sale. Ce a spus

În timp ce gătea rețeta de fajitas, acesta a povestit faptul că îi place nu doar să gătească, ci și să împărtășească pe internet din experiențele sale culinare, fiind mândru de faptul că au fost mulți care i-au cerut să își prezinte rețetele.

După ce au degustat atent rețeta de fajitas, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au încercat să ghicească cine ar fi putut găti o astfel de rețetă, în ediția 13 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, de la Antena 1.

Citește și: Cine este Laurențiu Neamțu, cuțitul de aur al lui Florin Dumitrescu de la Chefi la cuțite, sezonul 11. Ce a dezvăluit despre el

Apoi, ușile s-au deschis și în platou și-a făcut apariția Adrian Cristian Meșter, în ediția din 24 aprilie 2023.

„Sunt ofițer în rezervă, sunt colonel în rezervă, în criminalistică. Criminalistica m-a educat și m-a făcut om, este o o știință, este biologie, este fizică, este logică, este geometrie, este psihologie, toate la un loc. Criminalistul este primul care intră în câmpul infracțiunii, primul după autorul faptei. Am avut identificare pe urme papilare de autor de triplu asasinat. L-am găsit după urmele papilare. A făcut o singură greșeală. A mișcat sticla unei vitrine. A căutat ceva într-un dulap, a pus mâna pe o vitrină, i s-a rupt mănușa de cauciuc și am găsit desenul papilar. E adevărat, am stat 48 de ore în câmpul infracțiunii. Responsabilitatea e enormă, dar și bucuria e mare atunci când ai un match de urmă papilară care duce la identificarea autorului. Am avut și o perioadă în care am lucrat sub acoperire, de cinci ani. Nu vreau să vorbesc despre această perioadă. Pot spune doar că oponentul meu era înarmat și că avea și pregătirea necesară. S-a întâmplat în România. Este o o perioadă în care am lucrat la Direcția Generală Anticorupție, la dosare de răsunet, dar momentan nu pot să vorbesc mai mult”, a fost mărturisirea neașteptată a concurentului.

Citește și: Chefi la cuțite, 19 aprilie 2023. Cătălin Bordea și Nelu Cortea i-au gătit lui chef Cătălin Scărlătescu. Cum a reacționat juratul

Chefii l-au privit cu multă admirație și i-au pus întrebări, pentru a afla mai multe despre el.

„Sunt plin de viață, la 50 de ani mi-am pus cercei. Sunt fan Rammstein, urmează tatuajul la 55 de ani. La 60 vreau să sar cu parașuta și la 70 de ani vreau să mă căsătoresc. Dar să nu mă audă iubita!”, a mai spus Adrian Cristian Meșter.

La final, concurentul a primit două cușțite și șansa de-a merge mai departe în sezonul 11 al emisiunii Chefi la cuțite.

Tot ce trebuie să știi despre Chefi la cuțite, sezonul 11, de la Antena 1

Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, vor avea la fiecare joc de amuletă un adversar care va munci din greu la cel de-al patrulea banc de lucru pentru a le încurca planurile.

Astfel, în noul sezon Chefi la cuțite, ce va putea fi urmărit pe Antena 1 și AntenaPLAY, luptele pentru amuletă se vor da în 4. La fiecare confruntare, Chefii vor avea câte un nou oponent. Degustarea o va face un invitat celebru, care va decide câștigătorul fără să știe cui aparține farfuria aleasă. Toate amuletele care vor fi câștigate, de-a lungul audițiilor, de către ceilalți competitori, vor fi depozitate într-un seif, acestea reprezentând premiul care va putea reveni unuia dintre cei trei Chefi în urma bătăliei finale.

Competiția este condimentată și de momentul jurizării preparatelor pentru amuletă: degustarea o va face un invitat celebru, care va decide câștigătorul fără să știe cui aparține farfuria aleasă. Fiecare înfruntare culinară va fi jurizată de o altă vedetă, cei trei Chefi confruntându-se cu riscul ca amuleta să fie acordată celui de-al patrulea adversar.

Noua dinamică din ringul culinar aduce astfel încă o miză cu greutate în show-ul Chefi la cuțite: toate amuletele care sunt câștigate, de-a lungul audițiilor, de către ceilalți competitori, pot reveni unuia dintre cei trei Chefi, în urma bătăliei finale.

Urmărește sezonul 11 Chefi la cuțite pe Antena 1 sau AntenaPlay.