Chefi la cuțite, 27 martie 2024. Liviu Moroiu a primit cuțitul de aur de la Chef Ștefan Popescu, dar l-a refuzat. Ce a urmat

În ediția 5 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13 am putut să îl cunoaștem pe Liviu Moroiu. Concurentul a avut un preparat ce l-a convins pe Chef Ștefan Popescu să îi ofere cuțitul de aur, dar nimeni nu se aștepta ca tânărul să îl refuze. Ceea ce a urmat a fost complet neașteptat, în ediția din 27 martie 2024.

Printre concurenții care au venit să își demonstreze priceperea în materie de gătit s-a numărat și Liviu Moroiu, în vârstă de 33 de ani. Ca să îi impresioneze pe jurați, acesta a decis să gătească o rețetă de homar.

„Am ales să vin cu ceva extravagant”, a zis concurentul, destul de stăpân de preparatul obținut.

„În 2013 am decis să plec la Londra, nu puteam să lucrez cu acte în regulă, așa că a trebuit să încep la negru, în afara Londrei. Acolo a fost partea profesională, acolo cunoști profesioniști. Am crescut, am ajuns ca ajutor de bucătar. M-am adaptat, am învățat, am evoluat și am devenit Sous Chef la restaurantul de seafood din Covent Garden, unde am lucrat”, a zis concurentul la testimonial.

Apoi, ușile s-au deschis și tânărul s-a prezentat în fața juraților, în ediția 5 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, din 27 martie 2024.

„Am plecat de mic din țară de la vârsta de 16 ani. Am plecat în Italia, la mama mea, acolo unde am început bucătăria”, a spus concurentul, povestind apoi ce altă experiență mai are.

Despre el s-a aflat că este românul care a gătit în echipa celui mai bun Chef din Asia. Fiind primul bucătar indian cu două stele Michelin, Gaggan Anand a influențat puternic gastronomia Thailandei, iar Liviu Moroiu este concurentul care a avut privilegiul să învețe din secretele lui chiar în restaurantul acestuia din Bangkok.

În prezent, Liviu are un business de private dining în Amsterdam, orașul din care a venit la București pentru a participa la competiția Chefi la cuțite.

După ce l-au „fiert”, chefii i-au dat patru cuțite și niște felicitări sincere. Chef Ștefan Popescu a decis să îi ofere cuțitul de aur, însă ceea ce a urmat a fost complet neașteptat. Concurentul a refuzat, spunând că dorește să intre în echipa lui Chef Richard Abou Zaki.

„Determinarea era destul de mare pentru Chef Richard și aleg să fac parte din echipa lui”, a zis el.

Astfel, tânărul a primit un cuțit simplu, pentru bootcamp, în ediția 5 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13.

„Mare curaj să refuzi cuțitul de aur”, a concluzionat Alexandru Sautner.

Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner, Chef Richard Abou Zaki și Chef Ștefan Popescu au decis să scrie următorul capitol din bucătăria show-ului prezentat de Irina Fodor.

Astfel, la Chefi la cuțite, în noul sezon, cei patru jurați aduc în ringul culinar impresionanta lor experiență, fiind pregătiți să descopere noi talente în domeniul gastronomic, dar și să se întreacă în arena amuletelor, care aduce noutăți, începând cu acest sezon.

Fiecare Chef va primi un număr de puncte pentru preparatul său la întrecerile amuletelor, punctajul final fiind criteriul în funcție de care se va decide cine sunt Chefii care trec în etapa următoare, căci doar trei dintre cei patru jurați vor avea o echipă în etapa confruntărilor. Nu în ultimul rând, juratul care nu își va alcătui o echipă va decide în ce tabără va intra câștigătorul cuțitului său de aur.

