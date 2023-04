Chefi la cuțite, 3 aprilie 2023. Raluca Gheorghe i-a impresionat pe chefi cu preparatul său și povestea de viață. Ce a gătit

Sezonul 11 Chefi la cuțite a adus pe micile ecrane ale telespectatorilor concurenți cu povești neașteptate de viață și preparatele fabuloase. Raluca Gheorghe se numără printre cei care au reușit să-i cucerească pe jurații show-ului culinar cu ceea ce a gătit.

Concurenta are 32 de ani, locuiește în Germania alături de familia ei și este, de profesie, creator digital. Aceasta a venit la Chefi la cuțite cu o rețetă de macarons, un preparat care i-a luat prin surprindere pe cei trei chefi.

„Ce e asta? Macaronsul ăsta nu a fost făcut aici. E imposibil să-l faci aici! N-ai timp să-l usuci. L-a cumpărat de undeva, n-au cum să fie făcuți aici. Asta e mână de patiser! Sunt cumpărate”, a specificat chef Florin Dumitrescu.

„Nu știu dacă a avut timp să-l facă”, a mai completat chef Sorin Bontea.

Juraților nu le-a venit să creadă că Raluca Gheorghe a reușit să facă macarons într-un timp atât de scurt. Preparatul concurentei a primit o mulțime de laude din partea celor trei chefi.

Raluca Gheorghe, povestea de viață care i-a impresionat pe chefi. Ce a dezvăluit în ediția 4 din sezonul 11 Chefi la cuțite, de pe 3 aprilie 2023

Nu doar că i-a cucerit pe chefi cu farfuriile sale, ci Raluca Gheorghe a reușit să câștige simpatia publicului cu felul său carismatic și povestea de viață. Concurenta le-a dezvăluit juraților că este mamă a 5 copii.

„Povestea cu macarons a început acum 5 ani când eram însărcinată cu al treilea copil. Eram însărcinată, nu mâncasem macarons până atunci, iar în perioada sarcinii vedeam peste tot macarons. Am cumpărat, am gustat, mi-au plăcut și m-am ambiționat să fac și eu. Am locuit în Germania 10 ani, am fost mămică mai mult. Soțul era cel care lucra. Era șofer pe tir. Pleca mult de acasă.”, a povestit Raluca Gheorghe.

Întrebată despre micuții săi, concurenta a mărturisit drama prin care a trecut. Aceasta a spus cu lacrimi în ochi că și-a pierdut unul dintre cei 5 copii: „Din păcate, nu am 5. Prima fetiță nu mai este. Ea s-a născut bolnavă. Ea a murit la aproape 5 anișori. Deja aveam 2 copii, cu al patrulea eram însărcinată când am pierdut-o pe Claudia. Am născut-o cu diagnosticul de hidrocefalie și a fost operată la 2 luni. Au urmat mai multe intervenții, a fost dureros. Cel mai dureros e atunci când facem poze de familie, iar ea lipsește”

Chefii au amuțit la drama Ralucăi Gheorghe. Aceștia au încercat să o încurajeze pe concurentă.

În urma jurizării, Raluca Gheorghe a primit 3 cuțite din partea juraților.

