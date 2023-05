Chefi la cuțite, 3 mai 2023. Bogdan Veselovski a vizitat 72 de țări cu 5 dolari pe zi. Chefii i-au ascultat povestea fascinantă

Bogdan Veselovski are 34 de ani, vine din București și este globetrotter. Concurentul a venit în ediția 18 din sezonul 11 Chefi la cuțite de pe 3 mai 2023 pentru a-i impresiona pe chefi cu un preparat deosebit.

Așadar, acesta s-a decis să facă encebollado, un preparat ecuadorian: supă de ton cu yuca și ceapă. În timp ce se afla în bucătăria show-ului culinar, concurentul a vorbit despre pasiunea lui pentru călătorie.

„Am dormit prin tot felul de locuri. În cortul meu cel mai mult, pe la localnici, dar și în castele bântuite prin Italia sau clădiri abandonate. Am ajuns și în Țara de foc, am văzut pinguinii, am ajuns prin Laponia. Totodată, am traversat mai multe deșerturi.”, a povestit Bogdan Veselovski.

De asemenea, concurentul a stat cu beduinii, a mers sute de kilometri și a vizitat locuri incredibile în cele 72 de țări.

„Lumea este casa mea, dar mereu România acasă!”, a mai adăugat el.

Bogdan Veselovski i-a fascinat pe chefi cu pasiunea lui în ediția 18 din sezonul 11 Chefi la cuțite de pe 3 mai 2023

Bogdan Veselovski a reușit să-i cucerească pe chefi cu preparatul său neașteptat, dar și cu dezvăluirile pe care le-a făcut. Chef Florin Dumitrescu a precizat că nu a văzut niciodată ce a găsit în farfuria concurentului.

„E pentru prima oară!”, a spus juratul.

Chiar și Gina Pistol a pășit în platoul emisiunii pentru a gusta din rețeta lui Bogdan Veselovski: „Interesant!”

„N-am mâncat niciodată așa ceva în viața mea!”, a adăugat chef Cătălin Scărlătescu.

„Mi-am scris în toate limbile că n-am bani. Cu rucsacul în spate și degetul în sus la autostop. 5 dolari pe zi e bugetul meu de călătorie. Nu plătesc transportul și cazarea în general. Mănânc orice și pot să dorm oriunde. (...) Am mâncat șoricei, larve, furnici. ”, a mărturisit el.

„Practic el e în America Express în permanență”, i-a spus chef Cătălin Scărlătescu.

Urmărește sezonul 11 Chefi la cuțite pe Antena 1 sau AntenaPlay.