Chefi la cuțite, 1 mai 2023. Lavinia Nicoleta Olteanu i-a lăsat pe jurați cu gurile căscate. Ce confesiuni neașteptate a făcut

Lavinia Nicoleta Olteanu are 31 de ani, vine din București și este, de profesie, bodybuilder. Concurenta se mândrește cu performanțe de-a dreptul uluitoare în sportul pe care îl practică de 25 de ani.

„Sunt sportivă de performanță, am practicat karate de la vârsta de 5 ani până anul trecut, când am decis să mă retrag din acest sport ca să îmbrățișez o altă ramură sportivă, și anume culturismul. (...) Au fost oameni care m-au judecat, mi-au spus că e prea mult și prea masculin. Am încercat să-mi văd de scopurile mele și am mers mai departe.

Cam de doi ani jumătate lucrez ca agent imobiliar. Înainte de asta am fost 10 ani și jumătate instructor fitness, aerobic și kangoo.”, a mărturisit ea.

Campioana le-a gătit chefilor un preparat pentru culturiști: vrăbioară de vită cu piure cu trufe și sparanghel.

Înainte ca Lavinia Nicoleta Olteanu să pășească în fața juraților, aceștia au făcut un show de zile mari cu un joc de mimă. Chef Sorin Bontea a imitat un cuptor cu lumina aprinsă, iar momentul a fost extrem de amuzant.

Cum au reacționat chefii când au văzut-o pe Lavinia Nicoleta Olteanu în ediția 16 din sezonul 11 Chefi la cuțite, de pe 1 mai 2023

Chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Cătălin Scărlătescu au rămas cu gurile căscate atunci când Lavinia Nicoleta Olteanu și-a făcut apariția în platoul sezonului 11 Chefi la cuțite.

Campioana i-a surprins pe jurați cu o serie de confesiuni la care nimeni nu se aștepta, după ce și-a arătat medaliile câștigate: „Olympia Amateur, unde a fost și Arnold Alois Schwarzenegger. Cea mai de suflet medalie pentru mine este aceasta, pe care am câștigat-o în țara noastră. M-am clasat pe locul 2, dar am simțit că am câștigat absolut tot. Aici știu că mi-am atins potențialul.”

Performanța concurentei i-a surprins pe jurații show-ului culinar. Aceștia i-au transmis cuvinte de laudă și felicitări pentru tot ce a făcut până în prezent.

