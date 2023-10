Chefi la cuțite, 3 octombrie 2023. Fabian Soare a fost eliminat din sezonul 12. Ce punctaj a obținut farfuria concurentului

Fabian Soare a fost eliminat în ediția 20 din sezonul 12 Chefi la cuțite, de pe 3 octombrie 2023. Chef Cătălin Scărlătescu a mai pierdut încă un concurent din echipa turcoaz. Farfuria tânărului a obținut cel mai mic punctaj.

Fabian Soare a fost eliminat din sezonul 12 Chefi la cuțite în ediția 20 de pe 3 octombrie 2023. Concurentul din echipa turcoaz a părăsit competiția cu părere de rău, dar mândru că a trăit o experiență de neuitat în bucătăria show-ului culinar.

Ca după fiecare duel, echipele au așteptat cu nerăbdare să afle a cui este farfuria cu cel mai mic punctaj. Chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Cătălin Scărlătescu au analizat în amănunt preparatele și au votat.

Au fost concurenți ce au impresionat cu rețetele lor în timp ce alții au dezamăgit. Astfel, jurații au decis care este cel mai slab preparat în funcție de gust, plating, complexitate și respectarea temei.

Proba individuală nu fost grea, însă unele persoane au fost puse în dificultate de aceasta. Printre cei care au realizat farfurii ce nu se potriveau la o masă cu bere se numără și Cosmin Berki.

Emoțiile au luat cu asalt platoul de filmare, după degustarea chefilor.

Notele maxime nu au lipsit din ediția 20 a sezonului 12 Chefi la cuțite de pe 3 octombrie 2023. Așadar, Valentin Timofte, cuțitul de aur din echipa portocalie, a obținut 15 puncte. Chef Sorin Bontea s-a bucurat foarte mult când a aflat că despre el este vorba.

Cu 9 puncte s-a salvat Raluca Hulubei, care nu a fost în temă cu farfuria ei. Tot 15 puncte au luat Horia Manea din echipa magenta și Janni Alexandridis, cuțitul de aur al lui chef Florin Dumitrescu.

Cosmin Berki și Nadd Hu au mers mai departe în competiție cu 12 puncte. Și Maryoris Hurtado le-a stins lumina chefilor cu o farfurie de 14 puncte.

Alex Mihoc, cuțitul de aur din echipa turcoaz, a revenit în bucătărie cu 12 puncte. 9 puncte au fost obținute de Răzvan Mincă. O ultimă farfurie de 12 puncte a fost a lui Alexandru Bunea în timp ce Zaid Mohannad (Habibi) s-a salvat cu 10 puncte.

Fabian Soare a fost eliminat din competiția sezonului 12 Chefi la cuțite cu un preparat care a luat doar 5 puncte. Concurentul a pus capul în pământ când a aflat că trebuie să plece acasă.

„Asta e, frate! Jur că sunt șocat! Habar nu am ce am făcut atât de greșit, chiar nu am idee. Sunt extrem de dezamăgit”, a spus tânărul.

„De ce, mă, farfuria aia?! Ce căuta brânza aia cu miere? Cum să le faci pe alea? Erai direct din altă poezie”, i-a mărturisit chef Cătălin Scărlătescu.

„Pleacă un om, iar voi știți să gătiți doar la proba individuală. Nu așa se face, dragii mei! Se pune osul la muncă! Era o echipă frumoasă când v-am ales. O zi ciudată, am avut un discurs trist”, a fost o parte din discursul pe care l-a ținut juratul echipei sale, după eliminarea lui Fabian Soare.

