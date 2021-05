Chefi la cuțite, 30 mai 2021. Sorin Bontea a spart bomba! Ce amulete a găsit înăuntru

Ediția 40 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” a început în forță pentru toate cele trei echipe. Data trecută, Sorin Bontea a avut parte de o lovitură de zile mari, după ce l-a pierdut pe Paul Vasile, cuțitul său de aur. Totuși, nu s-a lăsat descumpănit, ci a ales să descopere ce bonus îi aduce amuleta bombă.

Totuși, tânărul nu a părăsit definitiv competiția, căci Cătălin Scărlătescu a ales să nu rateze o astfel de ocazie și a folosit amuleta ca să îl ia pe concurent în echipa sa mov. În prezent, juratul are șapte concurenți, un adevărat număr record pentru această etapă din show-ul „Chefi la cuțite”.

Sorin Bontea a deschis amuleta bombă și a descoperit înăuntru două amulete extrem de puternice

Dezamăgiți de această pierdere, cei din echipa verde au părut că sunt destul de descumpăniți. Cei cinci albaștri au părut că sunt gata de o nouă confruntare și au dezvăluit faptul că, momentan, singura lor strategie este aceea de-a mai elimina un concurent din cele două echipe adverse.

Ca să își intimideze și mai mult adversarii, Florin Dumitrescu a început să sugereze faptul că are de gând să folosească din plin amulete. Acesta a fost momentul în care Sorin Bontea a trecut direct la fapte, alegând să deschidă bomba pe care a câștigat-o în etapa audițiilor.

Efortul de-a sparge bila neagră i-a fost răsplătit cu două amulete extrem de puternice.

Sorin Bontea la „Chefi la cuțite”

„Bomba asta face toți banii, nene. Pot să iau un concurent dintr-o altă echipă și să-l schimb cu unul din altă echipă. Am o amuletă cu care pot să iau un concurent care a fost eliminat. Acum, dacă stau să mă gândesc mai bine, nu mai am patru, ci am cinci”, a dezvăluit Sorin Bontea.

Deși inițial cei din echipa albastră și cei din echipa mov păreau siguri de ei, iată totuși că bonusurile adversarilor au șters rapid zâmbetul de pe chipurile celorlalți.

