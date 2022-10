Chefi la cuțite, 4 octombrie 2022. Alina Elena Boldovici, concurenta care a fost copleșită de emoții. Ce a urmat în platou

Alina Elena Boldovici are 51 de ani, vine din Arad și este ajutor de bucătar. Nici bine nu a intrat în platoul Chefi la cuțite că emoțiile și-au pus amprenta asupra concurentei, motiv pentru care a izbucnit în lacrimi de față cu Irina Fodor.

Prezentatoarea TV i-a dat o îmbrățișare lungă pentru a o ajuta să scape de emoțiile puternice. Concurenta a dezvăluit că nu îi vine să creadă faptul că le va găti celor trei jurați ai show-ului culinar.

„Nu sunt pregătită! Nu realizez că sunt aici, trăiesc un vis, acum visez. O să mă trezesc la realitate când voi pleca de aici, deja simt că tremur”, a mărturisit aceasta vizibil emoționată peste măsură.

În ediția 15 a sezonului 10 din Chefi la cuțite, de pe 4 octombrie 2022, Alina Elena Boldovici le-a pregătit chefilor un desert foarte gustos, chec pufos reinterpretat cu cremă de orez.

Alina Elena Boldovici este concurenta care s-a lăsat copleșită de emoții în ediția 15 a sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe 4 octombrie 2022

Emoțiile și așteptarea au copleșit-o pe Alina Elena Boldovici în ediția 15 a sezonului 10 Chefi la cuțite. Concurenta a așteptat cu sufletul la gură să se deschidă ușile platoului pentru a-i întâlni pe chefi.

„Sper să nu leșine!”, a spus însoțitoarea acesteia.

Alina Elena Boldovici a pășit în fața juraților cu mari emoții, motiv pentru care abia a avut puterea să rostească trei cuvinte. Chef Sorin Bontea, chef Cătălin Scărlătesc și chef Florin Dumitrescu s-au oferit imediat să o ajute cu o țuică sau o apă.

„Doamnă, vreți o țuică?”, a întrebat-o chef Florin Dumitrescu.

După ce a mai scăpat de emoții, concurenta le-a povestit chefilor despre viața sa: „Avem o mică afacere cu mentă, cultivăm mentă olandeză. Fetele mele m-au înscris la emisiune, am crezut că eu o glumă când m-au sunat de la emisiune. (...) În Italia lucrez pe timp de vară ca ajutor de bucătar, pandemia m-a prins acolo, am rămas închisă singură în casă, blocată, nu am avut voie să fac nimic. Am stat și am așteptat. Am clacat în momentul în care s-a închis biserica, nu aveai voie să intri sau să ieși din zona respectivă. Am stat două luni doar în casă, mâncarea mi se aducea la ușă. După două luni am găsit un transport care să mă aducă acasă.”

Alina Elena Boldovici le-a mărturisit chefilor cu lacrimi în ochi despre greutățile pe care le-a întâmpinat în perioada pandemiei.

De asemenea, concurentei „i s-a făcut rău” când a văzut că a are două cuțite de la chef Sorin Bontea și chef Cătălin Scărlătescu. Măciucă a intervenit imediat să o ajute pe aceasta.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 10 Chefi la cuțite

Telespctatorii vor avea parte de o formulă unică în sezonul 10 Chefi la cuțite deoarece este pentru prima oară când show-ul culinar are două prezentatoare, Gina Pistol și Irina Fodor.

Irina Fodor a prezentat primele ediții ale emisiunii, iar Gina a revenit în edițiile ulterioare, însoțindu-i pe concurenți și jurați până în finală. Printre noutățile care fac competiția și mai savuroasă se numără și decorurile schimbate în toate zonele de desfășurare, dar și jocurile din culise, care acum devin adevărate întreceri cu o miză foarte importantă pentru jurați.

Totodată, fiind vorba despre sezonul care sărbătorește un deceniu de succes al celor trei Chefi, invitații speciali nu vor lipsi – vizita lui Martin Jordan, sosia lui Gordon Ramsay, fiind doar unul dintre cele mai așteptate momente ale acestui sezon.

