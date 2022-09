Chefi la cuțite, 27 septembrie 2022. Sammy Agopian, dezvăluiri cu lacrimi în ochi despre viața pe care a dus-o în Liban

Sammy Agopian are 44 de ani, vine din Sibiu și este de meserie bucătar. Concurentul s-a născut și a copilărit în Liban, un loc care și-a pus amprenta asupra lui și despre care a vorbit cu lacrimi în ochi în platoul sezonului 10 Chefi la cuțite.

„Eu am fost 20 de ani în armată. Am intrat în fanfara armatei, am luat o trompetă de la ei pentru probă, iar într-o săptămână am ajuns să fac tot ceea ce putea să facă un începător la trei luni. La un an m-am făcut profesor de trompetă acolo. Dacă lucram în armată, nu aveam voie să lucrăm în altă parte. Eu mi-am dorit să câștig mai mult, motiv pentru care mi-am făcut o afacere lângă armată, dar într-un mod puțin secret. Mi-am făcut o firmă de entertainment și am cântat la trompetă cu masca.”, a mărturisit concurentul despre meseria pe care a avut-o înainte să își descopere pasiunea pentru gătit.

Sammy Agopian a dezvăluit că prima oară când a ajuns în România a fost în 2014 prin intermediul armatei libaneze. La plecarea sa din țara, concurentul și-a dat seama că trebuie să revină pentru că i-a plăcut foarte mult aici.

Pentru a-i impresiona pe chefi, concurentul le-a pregătit green thai curry cu orez oriental. De asemenea, acesta și-a făcut o intrare spectaculoasă în fața juraților show-ului culinar, cântând la trompetă.

Ce a spus Sammy Agopian la Chefi la cuțite despre țara în care a copilărit și despre cum și-a cunoscut soția româncă

Chef Sorin Bontea, chef Cătălin Scărlătescu și chef Florin Dumitrescu și-au dorit să afle mai multe informații despre viața pe care a dus-o Sammy Agopian în Liban. Concurentul le-a povestit cu ochii înlăcrimați că a trecut prin momente dificile acolo.

„Nu am avut copilărie pentru că m-am născut și am crescut în război. Prima oară când am fost afară să mă joc aveam 12 ani, în rest am stat ascunși. Stăteam, vorbeam, ne rugam sau ascultam poveștile bunicii. Noi am avut noroc pentru că locuința noastră avea apă de băut, iar toată strada venea la noi să ia apă de băut.”, a mărturisit concurentul.

Sammy Agopian a vorbit foarte frumos și despre povestea de dragoste pe care o trăiește alături de soția lui româncă: „Pe soția mea am cunoscut-o în România. În 2017 am venit 3 luni aici și am întâlnit-o pe soția mea în Sibiu. Am fost la un restaurant, unde i-am oferit un buchet de trandafiri, când a văzut a început să tremure, acolo i-am dat și inelul.”

Ce momente spectaculoase aduce sezonul 10 Chefi la cuțite

Telespctatorii vor avea parte de o formulă unică în sezonul 10 Chefi la cuțite deoarece este pentru prima oară când show-ul culinar are două prezentatoare, Gina Pistol și Irina Fodor.

Irina Fodor a prezentat primele ediții ale emisiunii, iar Gina a revenit în edițiile ulterioare, însoțindu-i pe concurenți și jurați până în finală. Printre noutățile care fac competiția și mai savuroasă se numără și decorurile schimbate în toate zonele de desfășurare a show-ului, dar și jocurile din culise, care acum devin adevărate întreceri cu o miză foarte importantă pentru jurați.

Totodată, fiind vorba despre sezonul care sărbătorește un deceniu de succes al celor trei Chefi, invitații speciali nu vor lipsi – vizita lui Martin Jordan, sosia lui Gordon Ramsay, fiind doar unul dintre cele mai așteptate momente ale acestui sezon.

