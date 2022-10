Chefi la cuțite, 5 octombrie 2022. Gemenele Beatrice și Ruxandra Galeriu, nepoatele părintelui Galeriu, au cântat și au făcut show

În ediția 16 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 10 de la Antena 1 am putut să le vedem pe Beatrice și Ruxandra Galeriu, gemenele care au cucerit mulți români și străini deopotrivă cu vocile lor inconfundabile. Cele două și-au făcut curaj și au decis să vină în fața celor trei jurați cu o rețetă de curry.

Gemenele Beatrice și Ruxandra Galeriu, nepoatele părintelui Galeriu, au făcut spectacol la Chefi la cuțite sezonul 10, de la Antena 1

Pentru cei care nu știu, gemenele Galeriu formează grupul Twins și sunt nepoatele regretatului părinte Galeriu, unul dintre cei mai apreciați duhovnici români. Acestea au ales o carieră în muzică, inspirate fiind de mama lor. Deși au o carieră impresionantă ca artiste, acestea au dorit să participe la Chefi la cuțite sezonul 10 ca să demonstreze că sunt extrem de pricepute și la gătit.

Cele două au făcut echipă bună și au ales să pregătească o rețetă de curry cu cartofi, cu garnitură de orez. Apoi, având totuși ceva emoții, au trimis farfuriile la degustare și au așteptat cu sufletul la gură verdictul. După degustare, ușile s-au deschis și în platou și-au făcu apariția Beatrice și Ruxandra Galeriu. Acesta a fost momentul în care Cătălin Scărlătescu a reacționat imediat.

„O secundă! Acum vreo 245 de milioane de ani, ne-am cunoscut? În 1992 eu lucram cu tatăl vostru, iar voi două erați foarte mici. Cântau ele două, mai cânta și Laura Stoica. Eu când vă spun că vin de dinaintea erei voastre?!”, a zis Scărlătescu, mândru de memoria sa de elefant.

„Suntem surorile Galeriu, suntem cântărețe. Cântăm în străinătate, am făcut Asia, Japonia, China, Dubai, Indonezia, Egipt, Ucraina...Când plecăm, plecăm pentru 6 luni sau un an de zile, perioade lungi. Noi de aia nu avem aici nimic aici în România. Am început făcut școala populară de arte, am făcut balet, dar ne-am axat pe cântat, am vrut să fim ca mama, să cântăm”, au povestit Beatrice și Ruxandra Galeriu.

Chefii le-au rugat să le ofere și un scurt moment muzical inspirat din anii 1990, iar ceea ce a urmat a fost de-a dreptul spectaculos!

„Wow, foarte mișto, nene!”, a zis Sorin Bontea, cuprins brusc de un val de melancolie.

„A sunat de parcă aveați orchestră, pe bune!”, a exclamat Florin Dumitrescu, extrem de impresionat de cele auzite.

Apoi, Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu ai ridicat cloșurile și nu mică le-a fost surpriza atunci când au descoperit că au luat două cuțite și au primit astfel șansa de-a merge mai departe, la Chefi la cuțite sezonul 10.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția 16 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 10 ca să descoperi ce alte dezvăluiri au mai făcut surorile Galeriu.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 10 Chefi la cuțite

Telespctatorii vor avea parte de o formulă unică în sezonul 10 Chefi la cuțite deoarece este pentru prima oară când show-ul culinar are două prezentatoare, Gina Pistol și Irina Fodor.

Irina Fodor a prezentat primele ediții ale emisiunii, iar Gina a revenit în edițiile ulterioare, însoțindu-i pe concurenți și jurați până în finală. Printre noutățile care fac competiția și mai savuroasă se numără și decorurile schimbate în toate zonele de desfășurare, dar și jocurile din culise, care acum devin adevărate întreceri cu o miză foarte importantă pentru jurați.

Totodată, fiind vorba despre sezonul care sărbătorește un deceniu de succes al celor trei Chefi, invitații speciali nu vor lipsi – vizita lui Martin Jordan, sosia lui Gordon Ramsay, fiind doar unul dintre cele mai așteptate momente ale acestui sezon.

Urmărește sezonul 10 Chefi la cuțite pe Antena 1 sau AntenaPlay.