Chefi la cuțite, 6 septembrie 2022. Ștefan Octavian Fînaru, scriitorul cu o poveste de dragoste care i-a inspirat cariera

Ștefan Octavian Fînaru are 30 de ani, vine din București și este de meserie scriitor, dar și autor bestseller. Concurentul a devenit pasionat de gastronomie uitându-se la Chefi la cuțite alături de partenera lui.

Nici bine nu a pășit în platoul show-ului culinar că a început să povestească cu pasiune despre meseria pe care o practică, dar și despre poveștile de dragoste pe care le-a trăit. Acesta a dezvăluit că a început să citească de la o vârstă foarte fragedă, lucru care l-a apropiat extrem de tare de cariera de scriitor.

Citește și: Chefi la cuțite, 5 septembrie 2022. Gabriel Drăgușanu, povestea de viață specială care i-a lăsat mască pe chefi: „De ce ai venit?”

Ștefan Octavian Fînaru a venit însoțit alături de actuala sa iubită cu care urmează să se căsătorească: „Povestea noastră a început foarte frumos, ca o poveste care se pretează paginilor unui roman. Ea încă nu știe, probabil o să vadă când se va difuza emisiunea, dar că am început deja să scriu cartea poveștii noastre.”

În ediția 3 a sezonului 10 Chefi la cuțite de pe 6 septembrie 2022, concurentul s-a decis să le gătească celor trei chefi pastramă de berbecuț și piure cu trufe.

Ce dezvăluiri a făcut Ștefan Octavian Fînaru despre povestea de dragoste care l-a inspirat în cariera de scriitor, în sezonul 10 Chefi la cuțite, de pe 6 septembrie 2022

Ștefan Octavian Fînaru nu a ezitat să vorbească despre cariera sa și ceea ce l-a inspirat în timp ce gătea. Acesta a dezvăluit că a trăit o frumoasă poveste de dragoste, dar de scurtă durată.

„Am devenit cunoscut cu o scrisoare. Am scris o scrisoare de dragoste cât o carte de 200 de pagini pentru o femeie din viața mea. O poveste care a fost atât de scurtă în timp, aproape 3 săptămâni, dar care a fost plină de emoții pentru mine. Am trecut printr-un proces terapeutic, după ce ne-am despărțit. Mergeam și scriam.”, a mărturisit el.

„Mi-a luat 21 de zile să o scriu. (...) Am înșirat pe toți pereții bilețelele pe care le aveam pentru ea, iar pe o coală mare tot ce am trăit în fiecare zi alături de ea.”, am mai adăugat concurentul.

Citește și: Chefi la cuțite, 5 septembrie 2022. Maria Petre le-a dat o „lecție” de afaceri celor trei chefi. Ce l-a uluit pe Florin Dumitescu

Ștefan Octavian Fînaru a pășit în fața chefilor cu multe emoții, dar și cu o surpriză. Acesta s-a decis să le arate celor trei jurați toata munca sa din ultima perioadă. Chef Florin Dumitrescu, chef Sorin Bontea și chef Cătălin Scărlătescu au rămas surprinși când au observat că tânărul a adus cu el un pergament de 15 metri.

Concurentul a plecat acasă cu 3 cuțite din partea chefilor, semn că preparatul său a fost pe gusturile lor.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 10 Chefi la cuțite

Sezonul 10 din Chefi la cuțite aduce pe micile ecrane ale telespectatorilor un nou platou și o formulă unică. Este prima dată când show-ul are două prezentatoare, pe Irina Fodor și pe Gina Pistol.

Irina Fodor prezintă primele ediții ale emisiunii, iar Gina revine în edițiile ulterioare, însoțindu-i pe concurenți și jurați până în finală. Printre noutățile care fac competiția și mai savuroasă se numără și decorurile schimbate în toate zonele de defășurare a show-ului, dar și jocurile din culise, care acum devin adevărate întreceri cu o miză foarte importantă pentru jurați.

Totodată, fiind vorba despre sezonul care sărbătorește un deceniu de succes al celor trei Chefi, invitații speciali nu vor lipsi – vizita lui Martin Jordan, sosia lui Gordon Ramsay, fiind doar unul dintre cele mai așteptate momente ale acestui sezon.

Urmărește edițiile sezonului 10 Chefi la cuțite pe Antena 1 sau AntenaPlay.