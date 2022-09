Chefi la cuțite, 7 septembrie 2022. Răzvan Barangă a vorbit despre viața de traficant de droguri. Ce reacții au avut chefii

Răzvan Barangă are 37 de ani, vine din București și este bucătar de meserie. Concurentul s-a înscris în sezonul 10 Chefi la cuțite mai încrezător ca niciodată în talentul său culinar, dar și în preparatele sale deosebite.

Pentru a-i impresiona pe cei trei jurați ai emisiunii, Răzvan Barangă a hotărât să gătească creveți cu avocado și chips din piele de somon, cotlete de miel cu legume și mango, dar și mix de înghețată cu prosecco.

Citește și: Chefi la cuțite, 6 septembrie 2022. Andrei Bryan Goudarzi are o meserie ce l-a făcut pe Florin Dumitrescu să îi ceară ajutorul

„Sunt bucătar de 7 luni, un prieten mi-a oferit șansa să lucrez la el în bucătărie ca șef bucătar. Nu aveam niciun fel de experiență, dar știam să gătesc foarte bine sau cel puțin așa de mult mă aprecia el. Am abordat un mod de viață corect și mă țin de job-ul pe care îl am. Îmi place ceea ce fac, ajung cu 5 minute mai devreme și plec ultimul”, a mărturisit concurentul.

Chefii au fost uimiți când au aflat ce făcea Răzvan Barangă. Ce dezvăluiri a făcut concurentul despre viața de traficant de droguri în sezonul 10 Chefi la cuțite, ediția difuzată pe 7 septembrie 2022

Chef Florin Dumitrescu, chef Sorin Bontea și chef Cătălin Scărlătescu au rămas uimiți de apariția lui Răzvan Barangă în platoul emisiunii Chefi la cuțite. Concurentul a reușit să impresioneze cu numărul de preparate pe care le-a gătit singur într-o oră, dar și cu povestea sa de viață.

„Eu am vrut să fiu gangster. Am 37 de ani și am fost arestat de 37 de ori! Am fost arestat pentru diferite infracțiuni: tâlhărie, trafic și consum de droguri, furt, jaf armat. Am fost condamnat de două ori degeaba. (...) Eram în Anglia, ne dechizam în polițiști și opream diferite persoane, în general alți infractori, și le luam bunurile. Majoritatea faptelor le-am făcut în Anglia.”, a spus el.

Citește și: Chefi la cuțite, 6 septembrie 2022. Ștefan Octavian Fînaru, scriitorul cu o poveste de dragoste care i-a inspirat cariera

„Am făcut o faptă când aveam 17 ani, m-au judecat 2 ani. La vârsta de 20 de ani am fost arestat pentru ea, a fost nevoie să îmi petrec următorii 2 ani în cadrul penitenciarului, iar pentru mine a fost o lecție bună de viață.”, a mai adăugat el.

Chefilor nu le-a venit să creadă ce a făcut concurentul: „Doamne ferește!”.

„La 26 de ani am avut primul magazin de droguri ușoare, făceam cam 300 - 400 de milioane profit pe zi. Banii mulți pe mâna unui copil au fost periculoși rău. (...) I-am învățat să înghită marfa, iar eu îi transportam cu mașina. Pentru fiecare persoană pe care o transportam ceream 800 de euro. Am făcut și acolo mulți bani. (...) Am plecat în Germania, unde mi-am cunoscut soția.”, a mai povestit concurentul.

Răzvan Barangă le-a dezvăluit chefilor că nu își dorește să se mai întoarcă la viața de atunci, motiv pentru care s-a făcut bucătar, meserie de care este foarte pasionat.

Concurentul a primit 2 cuțite de la chef Florin Dumitrescu și chef Cătălin Scărlătescu.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 10 Chefi la cuțite

Sezonul 10 din Chefi la cuțite aduce pe micile ecrane ale telespectatorilor un nou platou și o formulă unică. Este prima dată când show-ul are două prezentatoare, pe Irina Fodor și pe Gina Pistol.

Irina Fodor prezintă primele ediții ale emisiunii, iar Gina revine în edițiile ulterioare, însoțindu-i pe concurenți și jurați până în finală. Printre noutățile care fac competiția și mai savuroasă se numără și decorurile schimbate în toate zonele de defășurare a show-ului, dar și jocurile din culise, care acum devin adevărate întreceri cu o miză foarte importantă pentru jurați.

Totodată, fiind vorba despre sezonul care sărbătorește un deceniu de succes al celor trei Chefi, invitații speciali nu vor lipsi – vizita lui Martin Jordan, sosia lui Gordon Ramsay, fiind doar unul dintre cele mai așteptate momente ale acestui sezon.

Urmărește sezonul 10 Chefi la cuțite pe Antena 1 sau AntenaPlay.