Chefi la cuțite, 8 mai 2023. Mihaela și Mario Zahariea au avut o surpriză uriașă la nuntă. Ce dezvăluire neașteptată au făcut

Cei doi concurenți au venit la emisiunea Chefi la cuțite în calitate de „rivali” și au sperat să descopere cine este cel care gătește cel mai bine. Mihaela și Mario Zahariea i-au surprins din plin pe jurații emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11 atunci când au dezvăluit că, deși sunt soț și soție, între cei doi există și o legătură de rudenie.

Mihaela și Mario Zahariea au făcut dezvăluiri surprinzătoare juraților. Ce au spus în ediția 19 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 19, de la Antena 1

În ediția 19 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, Mihaela Zahariea (38 de ani), care este designer de interior, a decis să se ia la întrecere în bucătărie cu soțul său, Mario Zahariea (49 de ani), care în prezent este pensionar.

Ca să își demonstreze priceperea în bucătărie, soția a ales sî pregătească iepure cu msăline verzi, sos de roșii și polenta, în timp ce soțul s-a bazat pe prepelițe marinate cu humus și salată cu zer, smântână și maioneză.

„Pentru mine este destul de provocator să gătesc, căci eu sunt dicromat. Dacă îmi spui să îți dau solnița roșie, atunci îmi dai șah. Și trebuie să îmi găsesc eu alte repere, ale mele. Mă cam feresc de plating, dar îmi plac lucrurile mai lucrate. Nu îmi place să gătesc banal”, a zis concurentul, încrezător în forțele sale, în ediția 19 a emisiunii Chefi la cuțite.

După ce au făcut degustarea, chefii au stat de vorbă cu cei doi concurenți, pentru a afla mai multe detalii despre ei.

„Ne-am cunoscut acum mulți ani, aporape 20 de ani. Era undeva prin 2003, am vrut să schimb aerul de București cu unul de provincie. A mers cam slab treaba la oraș și am zis că decât cioară la oraș mai bine vultur la țară și am ajuns undeva pe la Găești. Am deschis o terasă la casa de cultură și într-o zi m-am trezit că intră pe ușă o tânără domnișoară. Trei zile mai târziu am cerut-o de nevastă și de atunci am rămas împreună. Am făcut și nuntă și aici a intervenit surpriza. Surpriza a apărut la nuntă, când am vrut să facem lista de invitați și am văzut că suntem verișori”, a fost dezvăluirea incredibilă făcută de bărbat.

„Suntem verișori de gradul 3”, a completat tânăra.

La final, cei doi concurenți au primit verdictul. Fiecare dintre ei au primit câte două cuțite și șansa de-a merge mai departe în bootcamp.

