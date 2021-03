Chefi la cuțite, 9 martie 2021. Gabriela Porumbel a povestit cu lacrimi în ochi ce poveste înduioșătoare are familia ei

„Nu sunt căsătorită cu acte, dar suntem împreună de mai bine de zece ani. Am o fetiță de cinci ani, o cheamă Antonia Maria. Este un copil minunat, am fost foarte fericiți și a fost foarte așteptată.Era foarte cuminte, nu prea plângea, adică nici nu prea se simțea în casă că am avea un copil. Și pe la opt luni am observat că nu mă privește, nu e atentă, e totul în lumea ei și atât. Și a fost groaznic, ca și când totul meu se terminase. Fetița mea are autism”, a dezvăluit concurenta, cu lacrimi în ochi.