„Chefi la cuțite” a fost lider de piață, la premiera celui de-al cincilea sezon de poveste!

Luni, 9 aprilie, „Chefi la cuțite” a revenit cu cel de-al cincilea sezon la Antena 1. Seara a fost piperată cu cele mai diverse ingrediente, iar entuziasmul juraților de a porni iar în căutarea celor mai talentați ucenici a urcat show-ul pe primul loc în alegerile românilor.

Întoarcerea celor trei simpatici chefi a fost așteptată cu multă nerăbdare, astfel că emisiunea a fost în topul preferințelor. Aproape 1.500.000 de telespectatori urmăreau ediția premieră a sezonului de poveste în minutul de maximă audiență de la 21.55.

În intervalul orar în care a fost difuzată emisiunea, 19.59-23.00, „Chefi la cuțite” a fost lider pe publicul comercial, dar și la nivel urban. Așa se face că la nivelul publicului comercial din mediul urban cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani Antena 1 a condus cu o medie de 8.6 puncte de rating și 22.8 % cota de piață, fiind urmată de Kanal D cu 7,3 puncte de rating și 19,2 procente din cota de piață. Și la orașe cei mai mulți telespectatori au ales să urmărească „Chefi la cuțite”, astfel că emisiunea a fost lider de audiență cu o medie de 7,2 puncte de rating și 16 % cota de piață, în vreme ce Kanal D se clasa pe locul al doilea cu o medie de 7,1 puncte de rating și 15,7 % cota de piață.

Ziua de luni a fost una a cifrelor de top pentru Antena 1, care a fost lider detaşat de audienţă la nivelul întregii zile. Pe targetul comercial, 18-49 urban, postul a înregistrat ieri 3.2 % rating şi 17.9% cotă de piaţă, clasându-se pe primul loc, în vreme ce la nivel urban a obținut 3,1% rating și 13,9 cotă de piață, păstrând aceeași poziție. Și la nivel national Antena 1 a surclasat competiția cu 3,1% rating și 13.8 cotă de piață, în vreme ce Pro TV și Kanal D au ocupat locurile următoare.

Antena 1 a fost lider de piață și la nivelul Prime-Time-ului. Intervalul cuprins între 19.00-23.00 a înregistrat la nivelul publicului comercial din mediul urban cuprins între 18-49 de ani o audiență medie de 7.3 puncte de rating și 21.3% cotă de piață, în timp ce Kanal D se situa pe locul al doilea cu 6 puncte de rating și 17.5 % cotă de piață. Și la orașe telespectatorii au urmărit Antena 1, iar postul a înregistrat 6,4 puncte de rating și 15,1 % cotă de piață, în vreme ce Kanal D se clasa pe locul al doilea cu o medie de 6 puncte de rating și 14,1 % cotă de piață.

Aseară, poveștile de viață ale concurenților au prins contur, iar alegerile culinare ale unora dintre ei au fost un pariu sigur pentru a ajunge în etapa următoare. Cea mai spectaculoasă dintre farfurii a avut la bază o rețetă dulce, marea provocare a bucătarilor de la bancul de lucru. Mihai Chelaru cunoaște tehnicile care fac spectacol în domeniul gastronomic și a reușit să îi impresioneze pe chefi printr-un desert de ciocolată sculptat, care nu doar că a avut savoare, dar a îndeplinit și rigorile de plating: ,,Mihai, nu sunt foarte multe de spus...bravo! A avut gust!” au afirmat chefii. Bucate tradiționale, dar și reinterpretări curajoase au stat sub cloșurile primei ediții, iar în spatele ușilor misterioase s-au aflat concurenți inediți. O doamnă de 75 de ani și-a declarat deschis simpatia pentru chef Scărlătescu, o fetiță și-a văzut visul împlinit în momentul în care mama sa a obținut cuțitul juraților, o astroloagă a prezis viitorul juraților în cel de-al cincilea sezon, iar cel care îi livrează lui chef Dumitrescu mâncare a reușit să surprindă și aseară la jurizare printr-un preparat asiatic gătit cu tehnici speciale, sushi cu somon.

Umorul a fost asigurat de Costinel Burtoi, un individ energic și degajat care îi aseamănă pe cei trei chefi cu ,,Sfânta Treime”: ,,Sunt de meserie unul din cei 40 ai lui Ali Baba", a declarat acesta amuzat. Deși s-a înscris într-o luptă culinară, ajuns în platou a recunoscut că cea mai mare dorință a sa este să facă un selfie cu cei mai simpatici jurați. Chiar dacă sesiunea sa de gătit a fost întreruptă de telefoanele soției, Costinel a dus la bun sfârșit provocarea și a reușit să pună zâmbetul pe buze tuturor, în ciuda faptului că nu a trecut în etapa următoare: ,,V-am captat atenția, pentru câteva secunde am reușit să vă duc în lumea mea. Nici nu-mi doresc mai mult, pentru mine e suficient!”.

Surprizele continuă și în seara aceasta, când printre aburii bucatelor înscrise în lupta celui de-al cincilea sezon se vor ivi alte personaje impresionante, care nu îi vor lăsa indiferenți pe Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu. De la ora 20:00, telespectatorii Antena 1 vor avea parte de o nouă rundă de jurizări pe nevăzute, în care misterul, talentul, reacțiile inedite și umorul se vor regăsi deopotrivă în cea de-a doua ediție a sezonului de poveste ,,Chefi la cuțite”.

Sursa:Kantar Media Copyright:ARMADATA S.R.L. Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group Analiza este facuta pe target-urile 18-49 Urban, All urban si National Perioada 9 aprilie 2018

