Chefi la cuțite, lider de audiență și cu a patra ediție. Toți cei trei jurați au oferit cuțitele de aur aceluiași concurent

A patra ediție din sezonul 10 Chefi la cuțite s-a impus ca lider de audiență la nivelului publicului comercial și al întregului public urban.

Chefi la cuțite, lider de audiență și cu a patra ediție

Astfel, conform datelor oferite de Kantar Media, pe tronsonul publicului comercial, cu vârste cuprinse între 18 și 54 de ani, Antena 1 a fost aseară, în intervalul de difuzare a emisiunii Chefi la cuțite (20:24-00:03), lider de audienţă, cu 5.8 puncte de rating şi o cotă de piaţă de 20.5%, urmată de Pro TV, cu 5.5 puncte de rating și 19.6% cota de piață.

La nivelul întregului public urban, emisiunea de la Antena 1 s-a impus ca lider de audienţă, cu 5.7 puncte de rating şi 16.8% cota de piată, în vreme ce postul situat pe locul doi, Pro TV, înregistra atunci 5.4 puncte de rating şi 15.9% cota de piaţă.

În minutul de aur 22:13, aproape 1,4 milioane de telespectatori

s-au aflat în fața televizoarelor, urmărind la Antena 1 show-ul culinar. Astfel, premiera maraton a sezonului 10 Chefi la cuțite s-a impus ca lider de piață cu toate cele patru ediții consecutive.

Premieră în istoria Chefi la cuțite: toți cei trei jurați au oferit cuțitele de aur aceluiași concurent

Aseară, o nouă serie de concurenți ambițioși au încercat să-i surprindă cu farfurii cu totul deosebite pe cei trei Chefi. Misiune grea! Dar lui Sorin Ilieș nu doar că această misiune i-a reușit – concurentul a înregistrat o premieră în istoria Chefi la cuțite!

Pentru prima dată în zece sezoane, cei trei Chefi au oferit cuțitele de aur aceluiași concurent – Sorin Ilieș, talentatul bucătar de 32 ani care a venit din Brașov pentru a-i încânta pe jurați cu rafinatul preparat din bucătăria franceză Tournedo Rossini: file din carne de vită și foie gras, într-un sos care l-a cucerit pe Chef Florin Dumitrescu. ”Eu mi-aș dori ca omul ăsta să fie în echipa mea doar ca să-mi facă acest sos. Sosul este genial”, a comentat el.

Ideea de a se înscrie la Chefi la cuțite i-a aparținut soției concurentului: ”Ea are foarte mare încredere în mine”, a dezvăluit Sorin Ilieș, care este bucătar de 11 ani.

”Prima dată am început la 17 ani, ca barman ospătar la o mică afacere ce aparținea familiei mele. Acolo a fost primul meu contact cu clienții și, ulterior, am intrat în bucătărie. Am lucrat câțiva ani în Germania, dar cel mai greu a fost să fiu departe de casă. Asta m-a determinat ca în 2012 să fac promisiunea că nu voi mai pleca. Acum, de patru ani și jumătate lucrez la un restaurant cu tente de fine dining în Brașov”, a povestit el.

Primul Chef care a pus cuțitul de aur pe masă după momentul degustării a fost Cătălin Scărlătescu, urmat imediat de ceilalți doi Chefi care au completat triada celor mai râvnite cuțite. ”Nici nu știu cum se procedează? Ați mai făcut asta vreodată?”, a întrebat concurentul, bulversat. ”E copleșitor. Dacă e bătaia atât de mare, nu știu ce să fac. Până când am timp să mă gândesc? O să respect planul de acasă și o să merg mai departe cu Chef Sorin Bontea”, a fost alegerea lui Sorin Ilieș în fața momentului unic trait de el la show-ul culinar.

”Ești primul în sezonul 10 care a luat cuțitul de aur. Și primul în 10 sezoane care a avut oferte de 3 cuțite de aur pe masă”, a concluzionat Sorin Bontea. ”Nu m-am așteptat niciodată la asta. Și nici nu mă consider atât de bun încât să merit trei cuțite de aur. Acum responsabilitatea e și mai mare, pentru că nu trebuie să dezamăgesc! După experiența asta știu sigur că o să visez vreo cinci ani numai Chefi la cuțite”, a mai declarat concurentul, emoționat.

Seara a fost completată de o întrecere foarte dificilă a juraților pentru o amuletă periculoasă: ”dă freeze celorlalte echipe timp de 10 minute, cu excepția unui singur concurent per echipă, ales de tine”.

Provocarea pentru a obține această amuletă a fost crearea unei farfurii în care să se afle 10 elemente, numărul care se regăsește în diverse probe pe parcursul competiției, fiind vorba de sezonul 10 Chefi la cuțite și de 10 ani de prietenie aniversați de Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu. Jurizarea probei i-a aparținut tânărului Chef Radu Ionescu, cel care l-a desemnat câștigător pe Sorin Bontea.

Cât privește jocul din culise, de data aceasta Chefii au jucat darts, învingător fiind Cătălin Scărlătescu. Până acum, după patru ediții, la jocurile din culise, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu și-au adjudecat câte un jeton, iar Cătălin Scărlătescu a adunat 7 jetoane. La finalul audițiilor, Cheful care va avea cele mai multe jetoane va câștiga un premiu supriză care îi va oferi un mega-avantaj în battle-uri.

Cu ce provocări se vor confrunta în continuare pentru acest mega-avantaj, ce rețete vor mai prepara pentru amulete și cum îi vor suprinde pe jurați noi concurenți telespectatorii vor descoperi săptămâna viitoare – luni, marți și miercuri, de la 20:30 și exclusiv online în AntenaPLAY.

Sursa: Kantar Media

Copyright: ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 18-54 Urban, All urban si National

Perioada 7 septembrie 2022